Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах со стороны Армении

21 марта 2018, 09:36

Вооруженные силы Армении за сутки 101 раз нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта Азербайджан заявил о 97 обстрелах со стороны Армении за сутки, днем ранее – о 102 обстрелах. Нагорный Карабах также еженедельно публикует сводки о нарушении перемирия, и 17 марта заявил о 250 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 11 по 17 марта.

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим перемирия 101 раз, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", по позициям азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы и Заманлы, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Напомним, что в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии. Однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия - 365 дней войны".