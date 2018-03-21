21 марта 2018, 04:47

Избирком Волгоградской области заявил о двух нарушениях в день голосования

В Волгоградской области зафиксировано два нарушения, которые не повлияли на итоги голосования. Одно из них - вброс бюллетеней на участке в Красноармейском районе Волгограда. Результаты голосования на выборах президента и референдуме о переводе часов на этом участке аннулированы, сообщил председатель облизбиркома Виктор Черячукин.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта прошло голосование на выборах президента России. В тот же день в Волгоградской области состоялся референдум о переводе часов. Волгоградские коммунисты назвали выборы президента сфальсифицированными. Представители Собчак, "Яблока", КПРФ и штаба Навального заявили о ложных сведениях в списках избирателей, круизном голосовании, давлении на наблюдателей. Однако представители ЛДПР и "Справедливой России" заявили, что выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.

В выборах президента России приняли восемь кандидатов. Несмотря на видимость соперничества, выборы фактически были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

20 марта председатель областной избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин заявил о двух нарушениях в день голосования, которые, по его словам, на общие итоги голосования не повлияли, передает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на пресс-конференции.

По словам председателя облизбиркома, явка на выборах президента в регионе составила 68,14%, за порядком следили более шести тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и членов муниципальных казачьих дружин. На избирательных участках работало около 1,5 тысячи членов комиссий с правом совещательного голоса и свыше пяти тысяч наблюдателей.  

"Только что на заседании избирательной комиссии подписан итоговый протокол по выборам президента и областному референдуму. Все 14 членов комиссии подписали протокол без замечаний", - сказал Черячукин.

Черячукин озвучил последние результаты голосования. За Путина отдали свои голоса 77,55 %, за Грудинина – 11, 74%, Жириновского - 5,83%, Собчак – 1,2%, Явлинского – 0,85%, Сурайкина – 0,68%, Бабурина – 0,60%, Титова - 0,50%.

Виктор Черячукин отметил, что в ходе голосования было выявлено два нарушения. Одним из них стал, по его словам, вброс бюллетеней на участке 611 в Красноармейском районе Волгограда.

"Была проведена проверка соблюдения порядка голосования на участке 611. Поводом послужила появившаяся в Интернете видеозапись с этого участка, которая была сделана в день голосования. Мы посмотрели запись через сайт Ростелекома и установили, что на участке есть признаки нарушения избирательного законодательства, которые могут поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей. Комиссия решила признать недействительными итоги голосования на данном участке. По нашему мнению, мы должны полностью исключить любые сомнения в результатах голосования на территории Волгоградской области. Мы направили материалы в правоохранительные органы. Мы исключили данный избирательный участок из итогов голосования по области, что никак, в принципе, не отразилось на общих итогах голосования по региону", - сказал Черячукин.

По его словам, действия на УИК 611 носили "демонстративно-провокационный характер".

Корреспонденту "Кавказского узла" Виктор Черячукин сообщил, что переголосования по УИК 611 не будет. "Такой процедуры закон не предусматривает", - сказал он.

Вторым нарушением глава регионального избиркома назвал инцидент на участке 652.

"Один из членов УИК с правом решающего голоса от одной из политических партий повел себя не совсем адекватно, разделся, был задержан полицией и удален с избирательного участка. По моей информации, потом ему оказывалась соответствующая медицинская помощь, исходя из особенностей его поведения и состояния, в котором он находился. Поведение члена комиссии никак не отразилось на избирательном процессе, но внесло сумятицу в помещении. Голосование не прерывалось", - сказал на пресс-конференции Черячукин.

В день голосования в облизбиркоме была рассмотрена жалоба от доверенного лица одного из кандидатов на пост президента, отметил председатель облизбиркома.

"В жалобе было несогласие, что на информационных плакатах в УИКах была размещена информация о наличии у кандидата счетов в банках за границей, о которых он не сообщил, подавая документы для выдвижения в ЦИК. Информация о счетах появилась после его регистрации и изготовления информационных плакатов. Поэтому ЦИК приняла решение внести дополнительную информацию. На территории Волгоградской области оно было исполнено, но доверенное лицо одного из кандидатов посчитало, что это является незаконной агитацией против него. Однако комиссия посчитала, что это, напротив, информирование избирателя о кандидате, что обусловлено законом", - отметил он.

Напомним, что 20 марта в Волгограде прошел пикет "За честные выборы", организованный КПРФ. Участники пикета, в частности, выступили против вклейки в информационный плакат о кандидатах данных о наличии у Павла Грудинина иностранных счетов.

Примечание:

"Итоги выборов отменены на избирательном участке в Краснодарском крае", "Вбросы бюллетеней в Карачаево-Черкесии зафиксированы на видео", "Протесты коммунистов против НАТО волгоградцев не впечатлили".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 марта 2018, 08:38

21 марта 2018, 07:45

21 марта 2018, 07:10

  • Северный Кавказ опустил Собчак в конец списка кандидатов на фоне четвертого места по ЮФО

    Павел Грудинин на выборах президента на юге России почти во всех регионах ЮФО и СКФО показал результат в процентах ниже общероссийского, но обеспечил себе второе место, как и в целом по стране. У Владимира Жириновского, Ксении Собчак, Григория Явлинского, Бориса Титова, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина резкие колебания в итогах голосования выявились в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

21 марта 2018, 06:46

  • Две газовые компании в Дагестане оштрафованы на три миллиона

    Антимонопольная служба оштрафовала компанию "Газпром распределение Махачкала" более чем на 2 миллиона рублей за отказ от подключения многоквартирного дома. Компания "Газпром распределение Дагестан" оштрафована почти на миллион за отключение газа коммерческой фирме.

21 марта 2018, 05:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки