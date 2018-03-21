Избирком Волгоградской области заявил о двух нарушениях в день голосования

21 марта 2018, 04:47

В Волгоградской области зафиксировано два нарушения, которые не повлияли на итоги голосования. Одно из них - вброс бюллетеней на участке в Красноармейском районе Волгограда. Результаты голосования на выборах президента и референдуме о переводе часов на этом участке аннулированы, сообщил председатель облизбиркома Виктор Черячукин.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта прошло голосование на выборах президента России. В тот же день в Волгоградской области состоялся референдум о переводе часов. Волгоградские коммунисты назвали выборы президента сфальсифицированными. Представители Собчак, "Яблока", КПРФ и штаба Навального заявили о ложных сведениях в списках избирателей, круизном голосовании, давлении на наблюдателей. Однако представители ЛДПР и "Справедливой России" заявили, что выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.

В выборах президента России приняли восемь кандидатов. Несмотря на видимость соперничества, выборы фактически были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

20 марта председатель областной избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин заявил о двух нарушениях в день голосования, которые, по его словам, на общие итоги голосования не повлияли, передает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на пресс-конференции.

По словам председателя облизбиркома, явка на выборах президента в регионе составила 68,14%, за порядком следили более шести тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и членов муниципальных казачьих дружин. На избирательных участках работало около 1,5 тысячи членов комиссий с правом совещательного голоса и свыше пяти тысяч наблюдателей.

"Только что на заседании избирательной комиссии подписан итоговый протокол по выборам президента и областному референдуму. Все 14 членов комиссии подписали протокол без замечаний", - сказал Черячукин.

Черячукин озвучил последние результаты голосования. За Путина отдали свои голоса 77,55 %, за Грудинина – 11, 74%, Жириновского - 5,83%, Собчак – 1,2%, Явлинского – 0,85%, Сурайкина – 0,68%, Бабурина – 0,60%, Титова - 0,50%.

Виктор Черячукин отметил, что в ходе голосования было выявлено два нарушения. Одним из них стал, по его словам, вброс бюллетеней на участке 611 в Красноармейском районе Волгограда.

"Была проведена проверка соблюдения порядка голосования на участке 611. Поводом послужила появившаяся в Интернете видеозапись с этого участка, которая была сделана в день голосования. Мы посмотрели запись через сайт Ростелекома и установили, что на участке есть признаки нарушения избирательного законодательства, которые могут поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей. Комиссия решила признать недействительными итоги голосования на данном участке. По нашему мнению, мы должны полностью исключить любые сомнения в результатах голосования на территории Волгоградской области. Мы направили материалы в правоохранительные органы. Мы исключили данный избирательный участок из итогов голосования по области, что никак, в принципе, не отразилось на общих итогах голосования по региону", - сказал Черячукин.

По его словам, действия на УИК 611 носили "демонстративно-провокационный характер".

Корреспонденту "Кавказского узла" Виктор Черячукин сообщил, что переголосования по УИК 611 не будет. "Такой процедуры закон не предусматривает", - сказал он.

Вторым нарушением глава регионального избиркома назвал инцидент на участке 652.

"Один из членов УИК с правом решающего голоса от одной из политических партий повел себя не совсем адекватно, разделся, был задержан полицией и удален с избирательного участка. По моей информации, потом ему оказывалась соответствующая медицинская помощь, исходя из особенностей его поведения и состояния, в котором он находился. Поведение члена комиссии никак не отразилось на избирательном процессе, но внесло сумятицу в помещении. Голосование не прерывалось", - сказал на пресс-конференции Черячукин.

В день голосования в облизбиркоме была рассмотрена жалоба от доверенного лица одного из кандидатов на пост президента, отметил председатель облизбиркома.

"В жалобе было несогласие, что на информационных плакатах в УИКах была размещена информация о наличии у кандидата счетов в банках за границей, о которых он не сообщил, подавая документы для выдвижения в ЦИК. Информация о счетах появилась после его регистрации и изготовления информационных плакатов. Поэтому ЦИК приняла решение внести дополнительную информацию. На территории Волгоградской области оно было исполнено, но доверенное лицо одного из кандидатов посчитало, что это является незаконной агитацией против него. Однако комиссия посчитала, что это, напротив, информирование избирателя о кандидате, что обусловлено законом", - отметил он.

Напомним, что 20 марта в Волгограде прошел пикет "За честные выборы", организованный КПРФ. Участники пикета, в частности, выступили против вклейки в информационный плакат о кандидатах данных о наличии у Павла Грудинина иностранных счетов.