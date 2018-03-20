Волгоградские коммунисты осудили фальсификацию итогов выборов

20 марта 2018, 17:16

Количество голосов, отданных за кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, занижено путем фальсификаций, заявили участники сегодняшнего пикета "За честные выборы" в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта прошло голосование на выборах президента России. Волгоградские коммунисты назвали выборы президента сфальсифицированными. В свою очередь представители Собчак, "Яблока", КПРФ и штаба Навального заявили о ложных сведениях в списках избирателей, круизном голосовании, давлении на наблюдателей.

В выборах президента России приняли восемь кандидатов. Еще один кандидат - оппозиционер Алексей Навальный - был отстранен от предвыборной гонки. Несмотря на видимость соперничества, выборы фактически были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018".



С 12.00 до 13.00 мск в центре Волгограда прошла акция протеста, организованная КПРФ. Участники пикета держали плакаты: "За честные выборы!", "Нет – фальсификации итогов выборов!", "Административному ресурсу на выборах президента – нет!", а также флаги партии, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Акция была согласована на 100 человек, в ней приняло участие 30 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель обкома КПРФ.

"Мы считаем, что в ряде городов выборы прошли с откровенными фальсификациями. YouTube полон роликов и о вбросах, и о других нарушениях. Мы знаем, что в Волгограде аннулированы результаты выборов на одном из участков из-за вбросов, но нет никаких гарантий, что этого не было на других участках. Мной лично, как представителем Грудинина, была подана жалоба в облизбирком о нарушениях практически на всех избирательных участках области – была вклеена дополнительная информация в лист, который оповещал о кандидатах - о наличии у Грудинина счетов, в том числе золота", - заявил участник акции, секретарь центрального райкома КПРФ Андрей Семененко.

По его словам, комиссия отказала в жалобе, готовится жалоба в ЦИК. "Мы надеемся привлечь внимание к тому, что в некоторых регионах были занижены голоса за нашего кандидата", - отметил он.

По данным на 16.40 мск 20 марта, на "Карте нарушений" движения в защиту прав избирателей "Голос" опубликовано 11 сообщений о нарушениях в день голосования в Волгоградской области. Одно из них касалось вброса на участке №611 и было проиллюстрировано видео. 19 марта Волгоградский облизбирком сообщил на своем сайте о признании недействительными итогов голосования на избирательном участке № 611 Красноармейского района.

Акция протеста КПРФ "Отстоим наши голоса "За честные выборы" и "Нет фальсификации итогов выборов" проходит сегодня по всей стране, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" секретарь обкома КПРФ Андрей Шевченко, принимавший участие в пикете.

"Если бы не было лжи в СМИ, админресурса, нарушений в день выборов, то результаты у Грудинина были бы совершенно другие - как минимум в два или три раза больше, чем есть. Мы подали жалобы в разные инстанции – УИКи, ТИКи, облизбирком, ЦИК и в суд. Пикетом хотим показать свое несогласие с результатами выборов", - отметил он.

"Мы выезжали на УИКи. Много людей не находили себя в списках, создавались новые списки, написанные от руки. Проконтролировать достоверность того, что не было "карусели", в такой ситуации крайне сложно. Много людей возмущались, писали жалобы. Когда мы составляли жалобы, члены комиссий во многих случаях категорически отказывались их принимать у наших наблюдателей", - заявил корреспонденту представитель штаба Грудинина по Ворошиловскому району Волгограда Алексей Матюшин.

По словам участницы пикета Клавдии Бочаровой, она была наблюдателем на участке 307. "У нас все было в порядке, потому что я - Бочарова. Меня спросили: "Кем я прихожусь Бочарову (губернатору)?". Я ответила, что родственницей. Я пришла сюда, чтобы поддержать пикет, поскольку было очень много нарушений. На моем участке считали до 12.00 ночи, а на некоторых – до 04.00 утра", - отметила она.

Акция заинтересовала волгоградцев

Прохожие активно интересовались акцией, некоторые передавали содержание плакатов по телефону, сообщает присутствовавший на пикете корреспондент "Кавказского узла".

При этом две женщины, которые проходили мимо протестующих, охарактеризовали акцию КПРФ как "стыд и срам".

"Выборы были очень честными. Я была на участке, присматривалась. Все абсолютно честно. За Грудинина из наших знакомых никто не голосовал", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" одна из них, представившаяся Ольгой Николаевной.

"Я не знаю, чего они здесь стоят", - отметила ее спутница, выразив мнение, что пикетчикам заплатили за акцию.

В свою очередь проходивший мимо студент по имени Максим заявил, что положительно относится к акции протеста. "Любой протест имеет право на существование. Люди выражают позицию по выборам. Моя позиция – возможно, выборы были нечестными. Но это зависит от самих людей. Они сделали свой выбор, потому что у них такое сознание", - отметил он.

"Я считаю, что акция - правильная, и выборы сфальсифицированы. Я видела много роликов о вбросах. Я сама голосовала за Грудинина. Пришла сюда, думала, здесь собирают подписи в поддержку КПРФ. У меня много знакомых – никто за Путина не голосовал", - заявила корреспонденту Светлана Помазунова.

В день голосования была рассмотрена одна жалоба от представителя Грудинина, касающаяся вклейки дополнительной информации на плакате, заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель облизбиркома. "Факта нарушения не установлено", - отметила она.

Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".