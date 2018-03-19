19 марта 2018, 23:52

Итоги выборов отменены на избирательном участке в Волгограде 

Результаты голосования на выборах президента России и региональном референдуме о переводе часов на избирательных участке в Красноармейском районе Волгограда признаны недействительными из-за вброса, сообщили сегодня в региональной избирательной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта прошло голосование на выборах президента России. В тот же день в Волгоградской области состоялся референдум о переводе часов. Волгоградские коммунисты назвали выборы президента сфальсифицированными. Представители Собчак, "Яблока", КПРФ и штаба Навального заявили о ложных сведениях в списках избирателей, круизном голосовании, давлении на наблюдателей. Однако представители ЛДПР и "Справедливой России" заявили, что выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.

В выборах президента России приняли восемь кандидатов. Еще один кандидат - оппозиционер Алексей Навальный - был отстранен от предвыборной гонки. И несмотря на видимость соперничества, выборы фактически были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

"Сегодня на заседании облизбиркома единогласно принято решение о признании недействительными итогов голосования на избирательном участке N 611 Красноармейского района Волгограда", - цитирует источник в региональной избирательной комиссии "Интерфакс".

При этом официальной жалобы на нарушение не было - решение принято после проверки видеозаписи с участка, на которой видно, как мужчина производит вброс бюллетеней в урну для голосования, сообщил представитель облизбиркома.

По данным на 23.48 мск 19 марта, на "Карте нарушений" движения в защиту прав избирателей "Голос" опубликовано 18 сообщений о нарушениях в день голосования в Волгоградской области.

Примечание:

"Избирком Северной Осетии отчитался о высокой явке на фоне сообщений о вбросах", "Избирком рапортовал об отмене итогов выборов на трех участках в Дагестане", "Наблюдатели зафиксировали вбросы на Кубани".

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