Вбросы бюллетеней в Карачаево-Черкесии зафиксированы на видео

19 марта 2018, 17:35

Голосование на выборах президента России в Карачаево-Черкесии сопровождалось вбросами бюллетеней, видеозаписи которых опубликованы на "Карте нарушений" движения "Голос". Сведения о нарушениях не подтвердились, заявила глава избиркома республики.

Как сообщал "Кавказский узел", голосование на выборах президента России в Карачаево-Черкесии, по данным избиркома, отличалось высокой явкой избирателей.

В выборах президента России на ближайшие шесть лет участвовали восемь кандидатов. Предвыборная кампания проходила с видимостью соперничества: и по гендерному, и по партийному, и по возрастному принципам, даже правящая партия официально в выборах не участвовала. Однако по факту выборы были безальтернативны, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018".

В Карачаево-Черкесии, согласно предварительным итогам голосования, победу одержал действующий президент России Владимир Путин, набрав 87,69% голосов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского избиркома.

По его данным, за Путина проголосовали 223596 избирателей. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 6,93%. Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его результат - 2,82%, отметил он.

На "Карту нарушений" поступило 47 жалоб о нарушениях на выборах в Карачаево-Черкесии

Среди этих жалоб, по данным на 17.00 19 марта, большинство - 26 - поданы на нарушение прав наблюдателей, членов комиссии и представителей СМИ. 11 жалоб на нарушения при голосовании по открепительным, "на дому", а также на незаконное голосование и искажение результатов.

Также на карте отмечено два нарушения в оформлении участка, два принуждения избирателей и нарушение тайны голосования. Среди жалоб на "Карте нарушений" также указаны невключение в списки избирателей (непредоставление права голоса) и незаконная агитация.

Часть сообщений о вбросах бюллетеней на участках в Карачаево-Черкесии, размещенных 18 марта на "Карте нарушений", сопровождаются видеозаписями. "На участке №11 в Черкесске [силовик] пытался вбросить бюллетени. Он вошёл на территорию участка с пачкой избирательных листов и решил проголосовать. Во то время как правоохранитель пытался опустить стопку бюллетеней в урну, его попыталась остановить девушка-наблюдатель. Уполномоченный от партии написал жалобу в ЦИК. На место вызвали сотрудников полиции, представителей ЦИКа и следственную группу", - говорится в жалобе от 18 марта в 19.22 мск.

В ролике, иллюстрирующем информацию о нарушении, видно, как к урне для голосования подходит мужчина в камуфляже. Девушка перехватывает у него из рук пачку бюллетеней, громко говорит о нарушении и просит его зафиксировать.

Еще одно заявление о таком же нарушении на участки №11 размещено на "Карте нарушений" в 18.55 мск, но без видео.

"На участке №2, который располагается в Черкесске на улице Тихой, на видео наблюдателя попал вброс бюллетеней. Это далеко не первое нарушение подобного плана", - говорится в сообщении, опубликованном наблюдателем в 18.02 мск.

В ролике, который иллюстрирует данную информацию, видно, как группа молодых людей друг за другом быстро опускают в урну бюллетени, которые сложены так, что непонятно, один или два листа у каждого в руках.

Видеозапись вброса бюллетеней опубликована на "Карте нарушений" и в 17.06 мск 18 марта. На видео, подписанном как запись камеры с участка №155, несколько женщин окружили урну для голосования, встав так, чтобы перекрыть обзор камере. Но на записи все равно отчетливо видно, как одна из женщин быстро опускает в урну белые листы.

Сопровождающееся видеозаписью сообщение о вбросе бюллетеней на УИК № 144 в Карачаево-Черкесии опубликовано на "Карте нарушений" и в 12.21 мск 18 марта. В ролике урну окружили мужчины, но видно, что женщина опускает туда пачку бюллетеней.

Также на карте опубликованы данные о вбросах на УИК №201, УИК №199, УИК № 138 и УИК № 62.

"По неизвестным причинам чистых бюллетеней на участке №23 в Черкесске уже в 14.00 не осталось. Это при том, что все избиратели должны быть четко распределены по участкам и на каждого должно быть достаточно бюллетеней", - отмечается в сообщении избирателя, опубликованном в 14.48 мск.

Среди жалоб на нарушения есть также информация о давлении на наблюдателей и попытке их подкупа. "В КЧР наблюдателю на избирательном участке №201 предложили денежное вознаграждение за то, чтобы он покинул помещение и не смотрел за процессом. Мужчине предложили 5 тысяч рублей", - отмечается в сообщении от 18 марта в 13.51 мск.

Сотрудники ЦИК России следят за публикациями на сайте "Карта нарушений на выборах" и, хотя публично не признают это, но делают выводы и принимают меры, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. Он также напомнил о том, что в 2016 году в КЧР выборы были сфальсифицированы. "В 2016 году практически во всех участках результаты были нарисованы. Группа УИКов показала результат 77,5% за "Единую Россию", другая группа – 82,6% в среднем. На диаграмме Карачаево-Черкесии видно, что задания давались каждому ТИКу разные. ТИК выдавал своим УИКам идентичные задания", - подчеркнул Роман Удот.

Абазалиева: серьезных нарушений не зафиксировано

В Карачаево-Черкесии не зафиксировано серьезных нарушений, а многочисленные жалобы, размещенные в Интернете, не подтвердились, сообщила председатель избирательной комиссии республики Лариса Абазалиева.

"Информация о нарушениях, которая распространяется в некоторых СМИ, - это фейк, провокация", - цитирует в 19.11 мск 18 марта Абазалиеву ТАСС.

По ее словам, избирком проверял любую информацию, даже неофициальную.

"Здесь присутствовал член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, были представители НОМ (Национальный общественный мониторинг), которые ездили по избирательным участкам и подтвердили высокий уровень организации избирательного процесса и отсутствие серьезных моментов. У нас нет серьезных жалоб, которые могут повлиять на итоги голосования", - заявила Лариса Абазалиева.

Она также обратила особое внимание на то, что о прозрачности выборного процесса свидетельствует и тот факт, что в течение всего дня жители равномерно шли на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за кандидатов, сообщает РИА "Карачаево-Черкесия".

Кононов: 99% опубликованных в Интернете нарушений не подтвердилось



Выборы прошли на очень хорошем уровне, все замечания, которые появлялись в Интернете, проверялись, но оказались фейками, заявил наблюдатель от Общественной палаты России, Некоммерческого общественного мониторинга, член мониторинговой рабочей группы при Совете по правам человека при президенте Андрей Кононов.

"Как выяснилось, 99% всех нарушений, опубликованных в Интернете, оказались фейком. Были выявлены небольшие, несущественные нарушения, которые никакого влияния на ход выборов не могли оказать. Например, один из участков был празднично украшен шариками, и один шарик мешал просмотру видеокамеры, которая работала в онлайн-режиме. Одно нарушение было также в городе Черкесске, там не было указано отчество у ряда избирателей", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам Кононова, никаких вбросов бюллетеней наблюдатели не видели. "Все прошло в тихой, спокойной обстановке. Были, конечно, провокаторы со стороны наблюдателей, которые искажали информацию и делали видеомонтаж и выплескивали только часть информации, показывая картину не полностью, в своих каких-то интересах", - добавил Андрей Кононов.

Об отличии нынешних президентских выборов от предыдущих заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Черкесска Марьям Алиева. "Отмечу массовость, активность людей, некую даже праздничность проведения. В наших кавказских республиках выборы в принципе всегда отличались высокой явкой, но на сей раз, как мне показалось, активность избирателей зашкаливала", - отметила она.

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