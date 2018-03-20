После выборов в Дагестане очевидцы рассказали о семи случаях вбросов

20 марта 2018, 16:18

После голосования на выборах президента России на "Карту нарушений на выборах" движения "Голос" поступило 15 сообщений о нарушениях в Дагестане. В семи из них наблюдатели и избиратели рассказали о вбросах бюллетеней, опубликовав соответствующие видеозаписи.

Как писал "Кавказский узел", избирком Дагестана после проверки сообщений о вбросах и других нарушениях признал недействительными результаты выборов на трех участках - № 380 в Дагогнях, № 1126 в Махачкале и № 1284 в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Однако это практически не повлияет на окончательные результаты голосования в республике, сообщил 19 марта избирком республики.

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 16.17 мск, размещено 56 сообщений о нарушениях в Дагестане. Из них 15 опубликованы после 20.00 мск 18 марта, когда участки закрылись для избирателей.

По окончании голосования дагестанские наблюдатели и избиратели сообщали на "Карту нарушений" о вбросах бюллетеней, случаях повторного голосования, нарушений прав наблюдателей и членов комиссии, а также нарушениях правил подведения итогов голосования.

В семи из этих 15 сообщений говорится о вбросах бюллетеней – в частности, на участке № 1284 в Касумкенте, где избирком отменил итоги выборов. Все эти сообщения о вбросах сопровождаются видеозаписями.

При этом четыре сообщения опубликованы на "Карте нарушений" 19 марта. В них говорится о вбросах бюллетеней на УИК № 529 в Избербаше, УИК № 1073 и 1116 в Махачкале и УИК № 107 в селе Ахты.

О вбросах на участках № 529, 1116 и 107 сообщили наблюдатели. "За пять минут до закрытия участка прибегает ~10 женщин. Берут бюллетень, а в кабинке их ждет еще пачка. Быстро проставляют и домой!" – написал наблюдатель с участка № 529 в Избербаше.

Наблюдатель, работавший на участке в селе Ахты, приложил к своему сообщению фрагмент видео, сделанного камерой видеонаблюдения. На нем, в частности, видно, как мужчина опускает в урну бюллетени, которые разлетаются внутри урны.

Избиратель, сообщивший о вбросах на участке № 1073, также сопроводил сообщение видеозаписью, сделанной камерой наблюдения. На ней, в частности, видно, как мужчина опускает бюллетень в урну, затем достает из внутреннего кармана другой сложенный бюллетень и также опускает его в урну для голосования. Также на записи видна женщина, которая несколько раз подходит к урне и опускает в нее бюллетени.

С 20.16 мск 19 марта по 16.17 мск 20 марта сообщений о нарушениях на выборах в Дагестане на "Карту нарушений" не поступало.

Сотрудники ЦИК России следят за публикациями на сайте "Карта нарушений на выборах" и, хотя публично не признают это, но делают выводы и принимают меры, рассказал ранее в интервью "Кавказскому узлу" член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов, однако предвыборная кампания проходила лишь с видимостью соперничества, а фактически выборы были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "4-е выборы Путина".