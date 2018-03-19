Наблюдатель заявил о трех попытках вброса на участке в Каспийске

19 марта 2018, 02:10

Наблюдатель от партии "Яблоко" Марат Исмаилов на одном из участков в Каспийске зафиксировал три факта вброса. По его словам, когда он пытался пресечь вброс, неизвестные хотели вывести его на улицу, но вмешалась полиция. С нарушениями составлен и итоговый протокол, также заявил Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта прошло голосование на выборах президента России на фоне сообщений о давлении на наблюдателей в Дагестане. На одном из участков в Махачкале камера видеонаблюдения зафиксировала вброс бюллетеней в тот момент, когда наблюдателя от КПРФ пытались силой вывести из участка. На участке в Каспийске наблюдатель от "Яблока" Марат Исмаилов помешал местной жительнице вбросить бюллетени за 18 минут до окончания голосования.

Граждане России выбирали президента из восьми кандидатов, среди которых семеро от разных партий и один самовыдвиженец. О кандидатах, их политическом багаже и предвыборных обещаниях "Кавказский узел" написал в материале "Президентские выборы-2018".

Наблюдатель о партии "Яблоко" Марат Исмаилов заявил, что заметил три случая вброса бюллетеней.

"Я заметил три случая вброса бюллетеней, и минимум каждый раз вбросили не менее 20 бюллетеней. Ни члены УИК, ни полиция на мои заявления о вбросах не отреагировали, заявили, что мне показалось", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель Марат Исмаилов.

Он также рассказал, что неизвестный человек пытался выманить его из избирательного участка.

"Неизвестный человек подошёл ко мне и настоятельно хотел, чтобы я вместе с ним вышел на улицу. Я отказался. Также двое неизвестных пытались мне запретить вести видеосъёмку, говорили мне, почему я не сижу на месте, перемещаюсь по участку. Они тоже не представились. Когда я сказал, что мне председатель УИК разрешила вести съемку, они ушли", - рассказал Исмаилов.

Корреспондент "Кавказского узла" находилась на УИК 0644 в Каспийске с 19.00 до 20.00 мск. На участке, где нет электронных урн, было три наблюдателя - от партии "Яблоко", Общественной палаты Дагестана и от Владимира Путина.

Наблюдатели от Путина и Общественной палаты заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не заметили на участке ни одного нарушения.

По данным Марата Исмаилова, на 19.00 мск проголосовало 539 человек, по данным наблюдателя от Путина - 910 избирателей, по данным представителя УИК 0644 - 1150 избирателей. Всего на данном участке должны были проголосовать 2275 избирателей.

Наблюдатель заявил о нарушениях при составлении итогового протокола

Напомним, что в 19.42 мск, за 18 минут до закрытия, на участке была зафиксирована попытка вброса.

Произошла потасовка, и никто больше не голосовал, передает корреспондент "Кавказского узла". С 19.00 до 19.42 мск, по подсчетам корреспондента, проголосовали 18 человек.

Наблюдатели от Путина и Общественной палаты данные о своих подсчётах предоставить отказались. Итоговые данные о числе проголосовавших на 20.00 мск председатель УИК 0644 предоставить также отказалась, сославшись на то, что "из-за этой заварухи мы не смогли нормально работать".

В 20.00 мск, кроме членов УИК, никого на участке не оставили. Вокруг участка собрались неизвестные люди спортивного вида, они пытались спровоцировать журналистов и наблюдателей, ожидающих на улице Марата Исмаилова, на конфликт, всячески оскорбляли. После обращения журналистов в МВД республики о провокациях возле участка 0644 в Каспийске, и после того, как они выразили обеспокоенность по поводу того, что со стороны этих незнакомых людей может последовать провокация в отношении Исмаилова, сотрудники полиции на своей машине отвезли наблюдателя домой.

Марат Исмаилов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в итоговом протоколе УИК 0644 указано, что на участке проголосовали 1175 избирателей. По мнению наблюдателя, подсчёт голосов велся с нарушениями, итоговый протокол также составлен с нарушениями.

"В итоговом протоколе они указали, что якобы 1175 бюллетеней действительны. На самом деле это неправда, и цифра явно завышена, тем более что минимум три раза были сделаны вбросы бюллетеней. Подсчет бюллетеней тоже вели с нарушениями. Они не провели его по спискам избирателей, они не провели итоговое заседание УИК. Когда я попытался пресечь вброс бюллетеней, неизвестные люди, которые пришли с одним из депутатов Каспийского городского собрания, пытались меня вытащить на улицу, но сотрудники полиции не позволили им это. Это была явная провокация", - рассказал Марат.

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