Попытка вброса бюллетеней предотвращена в Каспийске

18 марта 2018, 21:13

Наблюдатель помешал жительнице Дагестана вбросить бюллетени на одном из участков в Каспийске за 18 минут до окончания голосования.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента проходят сегодня на фоне сообщений о давлении на наблюдателей в Дагестане. На одном из участков в Махачкале камера видеонаблюдения зафиксировала вброс бюллетеней в тот момент, когда наблюдателя от КПРФ пытались силой вывести из участка.

Попытке вброса пачки бюллетеней на участке № 0644 в Каспийске помешал в 19.42 мск наблюдатель от партии "Яблоко" Марат Исмаилов. Он объявил, что у девушки в руках пачка бюллетеней, и попытался остановить ее, передал присутствовавший при этом корреспондент "Кавказского узла".

Несмотря на протест наблюдателя, девушка попыталась опустить в урну стопку, в которой, по оценке корреспондента "Кавказского узла", было по меньшей мере 15 бюллетеней, но из-за толщины пачки ей это не удалось, после чего девушка покинула участок.

Очевидцы инцидента заставили девушку вернуться, после чего она обвинила Марата Исмаилова в нападении на нее. В 20.00 мск журналистов вынудили покинуть участок, а Марат Исмаилов остался в помещении. У дверей участка дежурит наряд полиции, передал в 20.31 мск корреспондент "Кавказского узла".

В выборах принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о выборах президента собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице.