ЦИК рапортовала о явке 51,58% в Дагестане

18 марта 2018, 17:02

Более половины избирателей проголосовали в Дагестане к 15.00, сообщила ЦИК России. В Докузпаринском и Магарамкентском районе Дагестана к 15.00 явка избирателей превысила 80%, объявил республиканский избирком.

В выборах президента России на ближайшие шесть лет участвуют восемь кандидатов; один из претендовавших на участие в гонке политиков допущен к выборам не был, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

Голосование на выборах президента России в Дагестане проходит на 1915 избирательных участках, за ходом голосования следят около 4 тысяч наблюдателей. Всего в республике насчитывается 1 млн 677 тысяч 969 избирателей, сообщили в республиканском избиркоме корреспонденту "Кавказского узла".

Данные о явке избирателей в Махачкале приведены на сайте избиркома Дагестана отдельно по трем районам города. В Советском районе, где корреспондент "Кавказского узла" побывал на двух участках, явка к 15.00 мск составила 44,89%.

В Докузпаринском районе Дагестана явка избирателей к 15.00 мск составила 81,79%, в Магарамкентском районе - 80,21%, указано на сайте избиркома республики. В Хасавюртовском районе явка к 15.00 составила 70,02%, во всех остальных районах и городах республики показатели явки ниже - от 27,65% в Дагестанских Огнях до 67,65% в Хасавюрте.

На избирательном участке №1060 в Махачкале зарегистрированы 2142 избирателя. По подсчетам корреспондента "Кавказского узла", в течение часа с 09.45 до 10.45 на этом участке проголосовали 63 человека. В течение двух часов и 40 минут с момента открытия на участке проголосовали 337 человек, сообщил председатель УИК Асрет Арозов корреспонденту "Кавказского узла".

Участок располагается на улице Ярагского в историческом центре Махачкалы, в здании "Дагпотребсоюза". По наблюдению корреспондента "Кавказского узла", голосование на участке шло достаточно активно, и данные главы УИК выглядят близкими к действительности. Среди голосовавших были люди разного возраста, массового прихода людей на участок не наблюдалось.

"Я заранее определилась, за кого буду голосовать. Пришла с мужем и сыном, у нас в семье одинаковый выбор", - рассказала избирательница Тагират Ахмедова корреспонденту "Кавказского узла".

На участке №1060 присутствовали наблюдатели от двух кандидатов в президенты, нарушений они не зафиксировали. В самом здании и около него дежурили семь сотрудников правоохранительных органов.

На избирательном участке №1097, расположенном в здании Национальной библиотеки по проспекту Расула Гамзатова, зарегистрированы 1122 избирателя. В течение двух часов после начала голосования на этом участке проголосовали 85 человек, сообщил представитель УИК корреспонденту "Кавказского узла".