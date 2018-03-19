Избирком рапортовал об отмене итогов выборов на трех участках в Дагестане

19 марта 2018, 22:16

Результаты голосования на выборах президента России отменены на трех избирательных участках в Дагестане, однако это практически не повлияет на окончательные результаты, сообщил сегодня председатель избиркома республики Магомед Дибиров.

Как писал "Кавказский узел", по данным избиркома, нарушения были зафиксированы на трех участках - №380 в городе Дагестанские Огни, №1126 в Махачкале и №1284 в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Итоги голосования были отменены на избирательном участке в Махачкале, где камера видеонаблюдения зафиксировала вброс бюллетеней.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. На пост главы государства претендовали кандидатов. Однако предвыборная кампания проходила лишь с видимостью соперничества, а по факту выборы были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

"Результаты выборов признаны недействительными еще на двух избирательных участках республики, где рассматривался вопрос об отмене итогов голосования. Таким образом аннулированы результаты по трем участкам", - цитирует Дибирова ТАСС.

По его словам, отмена итогов выборов на трех участках практически не повлияет на окончательные результаты голосования в республике.

По данным последним дагестанского избиркома, 90,73% голосов избирателей отдано за Владимира Путина. Выборы сопровождались сообщениями о давлении на наблюдателей, массовом многократном голосовании, попытках вброса. Жители республики также заявили о принуждении к голосованию. На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 22.16 мск 19 марта, опубликовано 51 сообщение о нарушениях из Дагестана в день голосования.