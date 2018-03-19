Аннулированы итоги голосования на одном из участков Дагестана

19 марта 2018, 14:15

Итоги голосования отменены на избирательном участке в Махачкале, где камера видеонаблюдения зафиксировала вброс бюллетеней, сообщили в дагестанском избиркоме. В ЦИК призвали незамедлительно реагировать на все нарушения на выборах в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", по последним данным дагестанского избиркома, на 06.42 мск 19 марта, 90,73% голосов избирателей на выборах президента России в Дагестане отдано за Владимира Путина. Выборы президента России 18 марта сопровождались сообщениями о давлении на наблюдателей, массовом многократном голосовании, попытках вброса. Жители республики также рассказали о принуждении к голосованию ошибках в списках избирателей.

В выборах президента России на ближайшие шесть лет участвовали восемь кандидатов. Предвыборная кампания проходила с видимостью соперничества: и по гендерному, и по партийному, и по возрастному принципам, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

Данные о 90,73% голосов за Путина в Дагестане получены по итогам обработки 100% протоколов в Дагестане, сообщил сегодня председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров.

По его данным, явка избирателей по Дагестану составила 87,5%.

Глава дагестанского избиркома также сообщил, что подтвердились некоторые сообщения о нарушения в ходе голосования, и результаты на одном из участков уже аннулированы.

В частности, по словам Дибирова, нарушения были зафиксированы на трех участках - №380 в городе Дагестанские Огни, №1126 в Махачкале и №1284 в селе Касумкент Сулейман-Стальского района.

"Уже сегодня мы имеем решения об отмене итогов голосования на участке 1126. В настоящий момент ТИК города Дагестанские Огни и ТИК Сулейман-Стальского района рассматривают вопрос о законности итогов голосования на участках 380 и 1284", - рассказал в ходе прямой связи с ЦИК Дибиров.

Он напомнил, что в день выборов два ящика для бюллетеней на участках №1126 в Махачкале и №380 в Дагестанских огнях были опечатаны в связи с тем, что законность голосования на этих участках была поставлена под сомнение из-за сообщений о вбросе бюллетеней, передает «Интерфакс».

О вбросе на участке 1126 в Махачкале корреспонденту «Кавказского узла» рассказал наблюдатель от КПРФ Виктор Зотин. По его словам, это произошло, когда толпа неизвестных людей силой пыталась вывести его с участка, а сам вброс был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сегодня же призвала моментально реагировать на возможные нарушения на выборах в Дагестане.

"Я прошу вас также посмотреть, если не дай бог где-то что-то еще есть, тоже моментально реагировать, чтобы никаких сомнений у жителей Дагестана не осталось, не было, даже по тем возможным нарушениям в отдельных местах… Может быть, еще что-то будет, то есть оперативно реагировать до того момента, пока мы будем подводить итоги", — сказала Памфилова, выступая в ЦИК.

Памфилова отметила, что и ЦИК, и избирком Дагестана провели огромную работу по сравнению с парламентскими выборами, "когда было очень много претензий". "В уважаемой нами республике Дагестан произошли кардинальные изменения. Та огромная работа, мы видим, дает свои результаты. По сравнению с тем, что было, это уже, конечно, не сравнить", - отметила Элла Памфилова.

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 14.15 мск 19 марта, опубликовано 44 сообщения о нарушениях из Дагестана в день голосования. Из них три официальные жалобы на возможный подвоз избирателей, отказ наблюдателю ознакомиться с книгами избирателей и выдача бюллетеней лишь по талон из МФЦ, без списков избирателей.

Похожую оценку избирательной кампании в Дагестане дал и замглавы ЦИК РФ Николай Булаев, слова которого, как и слова Памфиловой приводит РИА Новости.

"Мы видим по тому объему жалоб, которых несравнимо меньше, чем было раньше, что кампания проходила в иных условиях, совершенно иначе, чем это было в 2016 году. В целом я считаю, что кампания в Дагестане заслуживает очень высокой оценки. Они очень принципиально подошли к оценке тех результатов, которые получили на избирательных участках", - заявил Николай Булаев.

Напомним, после прошедших 18 сентября 2016 года выборов Памфилова назвала Дагестан одним из самых проблемных регионов, и ЦИК направил в республику проверяющих, чтобы проконтролировать работу местных избирательных комиссий. По данным представителей оппозиционных партий, на выборах в Дагестане наблюдались многочисленные нарушения. Пользователи соцсетей сообщали о "каруселях", вбросах и фальсификациях протоколов на выборах в Махачкале, распространив сделанные наблюдателями фотографии и видеозаписи.