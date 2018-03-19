Избирком Дагестана заинтересовало нападение на журналиста на одном из участков

19 марта 2018, 00:26

Журналист РИА "Дербент", член участковой комиссии Малик Бутаев рассказал, что получил пощечину от чиновника при попытке снять на видео нарушения на одном из участков в Махачкале. Пострадавший составил официальное обращение, данной ситуацией будет заниматься МВД, сообщил избирком Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", голосование на выборах президента России проходило 18 марта на фоне сообщений о давлении на наблюдателей в Дагестане. На одном из участков в Махачкале камера видеонаблюдения зафиксировала вброс бюллетеней в тот момент, когда наблюдателя от КПРФ пытались силой вывести из участка.

Бутаев: наблюдателям не разрешали ходить по участку

О нападении на одном из участков Махачкалы заявил 18 марта и журналист РИА "Дербент" Малик Бутаев, который был наблюдателем на выборах от партии "Яблоко".

"Я на участке был как наблюдатель от партии "Яблоко". Человек, который отказался представиться, не разрешал нам передвигаться по участку. Замечания он делал в грубой форме, и когда я попытался зафиксировать это все на видео, то он ударил меня по лицу (дал пощечину). Серьезных травм я не получил, синяков нет, поэтому я решил не проводить медосвидетельствование", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Малик Бутаев.

По его словам, впоследствии выяснилось, что ударил его чиновник. Журналист также отметил, что написал заявление о нападении, и сотрудники полиции, приехавшие на место происшествия, забрали нападавшего с собой.

Нападавший привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в республиканском МВД.

Избирком: зафиксировано только одно официальное заявление о нарушениях

Инцидент с нападением на Малика Бутаева стал 18 марта предметом обсуждения в избиркоме Дагестана.

"Руководитель избиркома прокомментировал информацию, размещенную в Интернете, о нападении на журналиста РИА "Дербент" - члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Малика Бутаева. Пострадавшему было предложено составить официальное обращение в адрес избиркома Дагестана, что он и сделал позже, теперь данной ситуацией будут заниматься соответствующие органы", - говорится в сообщении на сайте избирательной комиссии Дагестана.

По данным избиркома Дагестана, председатель комиссии Магомед Дибиров также отметил, что "в целом выборы прошли нормально". "Все возможные факты нарушений отслеживались, и они станут предметом дальнейшего рассмотрения", - цитируются в сообщении слова Дибирова.

Зафиксировано одно официальное заявление - о нападении на Малика Бутаева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель избиркома Дагестана.

"Были еще обращения, принятые по телефону, когда приходилось вмешиваться. Но официально к нам поступило только одно заявление. Мы его перенаправили в МВД. Оно пока еще не проинформировало нас о принятых мерах", - уточнил он.

Наблюдатели фиксировали "карусели" и вбросы бюллетеней

Подвоз избирателей, запрет передвигаться по участку и проверять законность выдачи бюллетеней, а также вброс бюллетеней назвали среди нарушений наблюдатели, следившие за ходом голосования на выборах президента России в Дагестане.

Наблюдатели на участках в Махачкале зафиксировали массовый подвоз избирателей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба кандидата в президенты России Павла Грудинина Руслан Луговой.

"Наши наблюдатели на нескольких УИКах в Махачкале зафиксировали так называемые "карусели". Также на участках мы наблюдали, что выдаются открепительные удостоверения. Это незаконно, так как их должны были прекратить выдавать еще 15 марта. Нашим наблюдателям мешали передвигаться по УИКу, не позволяли удостовериться, действительно ли избиратель относится к этому участку (проверить прописку). По предварительным данным, наши наблюдатели зафиксировали несколько десятков нарушений, по ним составлены акты", - рассказал Руслан Луговой.

По словам главы штаба "Яблока" Альберта Эседова, в основном их наблюдатели сталкивались с тем, что им не разрешали передвигаться по участку, не принимали у них жалобы, заявления о нарушениях во время выборного процесса, а также препятствовали ведению видео- и фотосъемки.

По словам наблюдателя Камала Магомедова, в течении дня 18 марта избиратели приходили группами, которые привозили на пассажирских микроавтобусах "Мерседес".

"Во дворе школы эти группы встречал человек в коричневой куртке. Он весь день крутился вокруг школы и давал какие-то знаки избирателям. Очень много людей получали бюллетени по дополнительным спискам", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Магомедова, на наблюдателей оказывалось психологическое давление, им запрещали свободно передвигаться по помещению, а также производить видеофиксацию. "Я один раз заметил, как женщина забросила в избирательную урну несколько бюллетеней. К сожалению, не успел вовремя достать камеру, чтобы занять этот момент", - добавил наблюдатель.

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 23.40 мск 18 марта, опубликовано 42 сообщения о нарушениях из Дагестана, из них восемь - о нарушениях прав наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ. "Члену комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателю не дают перемещаться по участку и знакомиться со списком избирателей", - говорится в одном из сообщений.

Согласно информации избиркома Дагестана, по данным на 23.20 мск 18 марта, отчитался 341 участок. "На данный момент из 1915 участков отчитался 341. По итогам их обработки явка составила в пределах 89-93 процентов. Но это пока отчитались в основном маленькие районы, еще нет информации от крупных городов. Эти цифры могут измениться в ближайшие часы", - заявил он.

Жители России выбирали президента из восьми кандидатов, из которых трое уже достигли пенсионного возраста, еще трое станут пенсионерами в период следующего шестилетнего президентского срока, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.