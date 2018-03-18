Наблюдатели выдворены с двух участков в Махачкале

18 марта 2018, 16:41

Двух наблюдателей силой вывели с территории участка № 1111 в Махачкале и стерли в их телефонах видео нарушений на выборах, рассказал "Кавказскому узлу" один из них. На участке № 1008 наблюдатель задержан силовиками после попытки проверить данные избирателей, сообщил представитель штаба одного из кандидатов.

Мужчинам, присутствовавшим на участке № 1111 в махачкалинской школе № 7, "не понравилось", что Зухраб Омаров, наблюдатель от одной из партий, выдвинувшей своего кандидата в президенты, снимал нарушения на телефон, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Омаров.

"Они меня насильно вытащили с территории участка, вывели на улицу и стали угрожать, забрали телефон, стерли все записи. У наблюдателя Завидова эти же нападавшие забрали телефон, стерли записи, где было видно, как нападавшие вели себя грубо по отношению к наблюдателям", - рассказал мужчина, уточнив, что Магомедсултан Завидов также находился на участке как наблюдатель от той же партии.

С избирательного участка № 1008 в Махачкале сотрудники полиции вывели наблюдателя от другой партии, представитель которой участвует в выборах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член республиканского штаба кандидата Руслан Луговой.

"Наблюдатель пытался проверить данные избирателей, которые хотели проголосовать по открепительным удостоверениям, так как ему показалось, что эти люди повторно пытались проголосовать на участке", - рассказал Руслан Луговой. По его данным, наблюдателя отвезли в один из отделов полиции.

Комментариями от представителей УИК № 1111 и правоохранительных органов относительно этих сообщений "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", информация об инциденте, по состоянию на 16.40 мск, также не опубликована.

Кроме того, сегодня наблюдатели на участке №1018 в Махачкале пожаловались на запрет ходить по участку. По их словам, оставаться на стульях от них требовали, кроме представителей избиркома, два молодых человека в спортивных костюмах.

Граждане России сегодня выбирают президента на ближайшие шесть лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.