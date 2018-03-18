Наблюдатели в Махачкале пожаловались на запрет ходить по участку

18 марта 2018, 12:44

Члены избирательной комиссии и полицейский создали препятствия для мониторинга на участке №1018 в Махачкале, не дав свободно перемещаться по участку, пожаловались наблюдатели. Явка на участке к 10.00 составила 12,26%, сообщила председатель участкового избиркома.

Первоначально члены УИК были доброжелательны, показали списки избирателей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель Руфат Сирхаев. "Примерно в 10 часов я подошел к членам УИК, выдающим бюллетени, для проверки, находится ли человек в списках. От меня начали требовать, чтобы я сидел на своем месте и не ходил по помещению", - рассказал он.

По словам другого наблюдателя Магомеда Исмаилова, примерно в 9:30 к нему подошли сотрудник полиции и председатель УИК, которые также заявили о запрете свободно перемещаться по помещению участка.

"Сказали, что мы должны сидеть на своем месте и не вставать. Я подготовил жалобу, но председатель отказалась подписывать нашу жалобу. Подошли двое в спортивках, которые также начали требовать, чтобы мы не вставали со своих мест. Когда я попытался их снять на телефон, они ушли. Полицейский при этом стоял рядом и никак не реагировали на слова парней в спортивках. После этого препятствий для свободного перемещения больше никто не чинил", - рассказал "Кавказскому узлу" Исмаилов.

"Наблюдатели слишком близко подходили к спискам, на что не имеют права. Поэтому мы попросили их отойти. Наблюдать со стороны мы никому не мешаем", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" председатель УИК №1018 Заира Сулейманова.

В сегодняшних выборах принимают участие семь кандидатов от разных партий и один самовыдвиженец, сообщается в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.

По данным председателя УИК, к 11:10 на участке №1018 проголосовали 264 человека из 2153 зарегистрированных на участке избирателей.

Один из наблюдателей сообщил "Кавказскому узлу", что насчитал за первый час работы участка 17 голосующих. Сам корреспондент "Кавказского узла" следил за голосованием с 8:55 до 10:25, насчитав 85 проголосовавших. Эти данные, по словам корреспондента, совпали с числом, указанном на КОИБах (электронных комплексах обработки избирательных бюллетеней с дисплеем, на котором отражается число принятых документов, - прим. "Кавказского узла").

С утра на выборы пришли люди всех возрастов - от молодежи до пенсионеров. Ажиотажа и больших очередей при получении бюллетеней не было, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Выбор, за кого голосовать, я сделала давно, поэтому сегодня пришла и отдала свой голос за этого кандидата", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница города Издаг.

Избирательнице Камиле выбор дался тяжелее. "Только вчера приняла окончательное решение. Выбирала между двумя. Вспомнила про ЕГЭ, из-за которого столько детей пострадало, и решила голосовать за другого кандидата", - рассказала "Кавказскому узлу" Камила.