Ибрагим Казибеков назначен представителем "Коммунистов России" на выборах

16 марта 2018, 04:12

Объявленный в розыск врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков зарегистрирован Центризбиркомом России в качестве уполномоченного представителя партии "Коммунисты России" на выборах президента.

Граждане России 18 марта выбирают президента страны на ближайшие шесть лет. В выборах принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец Владимир Путин, возраст претендентов на президентский пост - от 36 лет до 71 года. В материале "Президентские выборы-2018: Путин и семеро" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" рассказывается о политическом багаже и предвыборных обещаниях всех кандидатов.

Как информировал "Кавказский узел", 15 марта врио главы Дагестана Владимир Васильев рассказал, что врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ибрагим Казибеков объявлен в розыск. В доме и рабочем кабинете Казибекова прошли обыски, силовики планировали его задержание, но не нашли его.

ЦИК России 13 марта зарегистрировал Ибрагима Казибекова уполномоченным представителем партии "Коммунисты России", выдвинувшей кандидата в президенты России Максима Сурайкина, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Центризбиркома России.

Казибеков с 2015 года возглавляет министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана, до недавнего времени он был одним из лидеров партии "Патриоты России", по спискам которой он был избран в Народное собрание Дагестана пятого и шестого созывов и которая имела в республиканском парламенте свою фракцию, отмечается в сообщении на сайте "Коммунистов России".

"Партийные лидеры, которые тогда были в "Патриотах России", в последнее время вместе с Ибрагимом Казибековым перешли в партию "Коммунисты России", возглавляемой Сурайкиным, и активно включились в работу дагестанского штаба поддержки кандидата в президенты Сурайкина", - говорится в сообщении.

Новости о президентских выборах в России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "4-е выборы Путина", а материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане - на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".