Источник рассказал о прослушке разговоров дагестанских чиновников

15 марта 2018, 08:39

ФСБ с 2014 года прослушивала телефоны членов правительства Дагестана, в том числе Абдусамада Гамидова, сообщил сегодня источник "Коммерсанта", близкий к следствию.

Как писал "Кавказский узел", бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов с 6 февраля находится под стражей в Москве вместе со своими заместителями Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым и бывшим министром образования и науки Шахабасом Шаховым. Они обвинены в хищении из бюджета более 100 миллионов рублей. Жители Дагестана положительно оценили кадровые чистки, но связали их с предвыборной кампанией Путина.

14 марта следователи ознакомили Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова с результатами экспертиз и другими материалами уголовного дела. По версии следствия, смета на расширение автотрассы Махачкала – Каспийск была завышена более чем на 20 миллионов рублей, при этом часть денег получили члены правительства, сообщает сегодня "Коммерсант".

Кроме того, следователи предполагают, что Шамиль Исаев распорядился выделить 86 миллионов на восстановление "собственной турбазы" "Орлиное гнездо" в Гунибе, рассказал изданию источник, близкий к следствию.

Дело Гамидова и его подчиненных было возбуждено, когда расследовалось дело директора региональной дирекции «Единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева, который подозревается, в частности, в хищении 10,9 миллионов, выделенных на ремонт автодороги Махачкала - Каспийск и хищении 13,2 миллионов, выделенных на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», сообщил 9 февраля "Коммерсант".

По данным источника, из материалов дела следует, что ФСБ с 2014 года прослушивала телефоны многих чиновников правительства Дагестана, включая Абдусамада Гамидова. "Среди записей есть разговор с участием Гамидова, который открытым текстом требовал от подчиненного увеличить смету расходов по строящемуся на бюджетные деньги объекту", - приводит его слова издание.

При этом адвокаты обвиняемых считают результаты экспертизы недопустимым доказательством, так как они проводились в рамках других расследований. "Юсуфов ни в каких коррупционных схемах не участвовал, а в дело попал, что называется, за компанию", - цитирует издание слова Дагира Хасавова, защитника Раюдина Юсуфова.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".