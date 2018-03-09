Минздрав Дагестана счел справедливой критику жителей

09 марта 2018, 16:31

Министерство здравоохранения отреагировало на недовольство жителей Дагестана оптимистичным отчетом главы Минздрава России о посещении махачкалинских больниц. Ведомство заявило о готовности рассматривать все жалобы людей на проблемы в здравоохранении.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей, читатели дагестанских изданий и местные жители выразили недоумение после похвалы главы Минздрава России Вероники Скворцовой в адрес махачкалинских больниц. Министр посетила лишь образцово-показательные медучреждения и сделала необъективный вывод об уровне здравоохранения в Дагестане, предположили они.

С 3 по 6 марта ведущие российские врачи посетили, в частности, республиканский перинатальный центр "Мама Патимат", онкологический диспансер, ортопедо-травматологический центр, горбольницу №1 и детскую республиканскую клинику. Они проконсультировали пациентов и дали местным врачам рекомендации по тактике лечения больных. Вероника Скворцова также побывала в республиканских клиниках и перинатальном центре.

Минздрав Дагестана сегодня опубликовал официальное заявление "в связи с публикациями в СМИ", в котором признал, что в сфере здравоохранения республики "действительно ещё много нерешенных проблем".

"В первую очередь они касаются недостатка помещений и медицинских работников исходя из потребностей населения. Ситуацию поможет нормализовать планируемое строительство новых поликлиник. Некоторые районные больницы остро нуждаются в ремонте, наблюдается нехватка опытных специалистов, иногда недостаточная квалификация медицинских работников", - сообщила пресс-служба министерства.

Минздрав заверил, что "этим и другим актуальным проблемам уделяется пристальное внимание, изучается каждый конкретный случай". "Принимаются ответственные решения вплоть до увольнения некомпетентных сотрудников. Данные вопросы обсуждались и в рамках визита в республику делегации Минздрава России", - говорится в сообщении, размещенном на сайте республиканского министерства.

При этом в заявлении говорится и о "позитивных изменениях, которые происходят в здравоохранении Дагестана". "В последние годы в республике активно внедряются новые методы лечения, наши хирурги успешно проводят высокотехнологичные операции в травматологии и ортопедии, кардиологии и нейрохирургии... Постепенно решается проблема нехватки врачей в районах: в скором времени по федеральной программе «Земский доктор» работать на село поедут еще 245 опытных, высококвалифицированных специалистов. Кроме того, удалось существенно снизить младенческую смертность. За пять лет этот показатель среди новорожденных сократился почти на 35 процентов", - говорится в сообщении.

Специалисты Минздрава Дагестана также "выходили на контакт с пользователями социальных сетей, которые высказывали свое недовольство в комментариях на официальном аккаунте органа власти в сети Instagram, с целью разобраться и помочь решить проблемные вопросы", уточнила пресс-служба министерства. При этом конкретные примеры в пресс-релизе не приведены.

Минздрав напомнил, что жители Дагестана могут обратиться, в частности, на "горячую линию" и на электронную почту министерства. "Ответственно заявляем, что все обращения будут рассмотрены, по ним будут приняты соответствующие меры", – говорится в заявлении.

Жительница Махачкалы Марьям Расулова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что реакция Минздрава на критику не вселила в нее оптимизм.

"Я и многие мои знакомые остаются при своем мнении. В детскую поликлинику, чтобы сдать ребенку кровь, надо занимать очередь с 4-5 утра. Какие высокотехнологичные операции? У кого есть возможность, выезжают на лечение в Ростов-на-Дону, Астрахань, Москву и другие регионы страны или за рубеж. Квоту в Минздраве республики на дорогостоящие операции простому человеку получить невозможно", - рассказала Марьям Расулова.