Глава Минстроя Дагестана объявлен в розыск

15 марта 2018, 18:16

Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск, заявил сегодня врио главы республики Владимир Васильев.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля силовики провели обыски в доме Ибрагима Казибекова и его рабочем кабинете. По данным источников в правоохранительных органах, обыски прошли в рамках уголовного дела бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова, однако силовики, которые планировали задержать главу Минстроя Дагестана, не нашли чиновника ни дома, ни на работе.

Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования Шахабас Шахов с 6 февраля находятся под арестом по делу о мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. 7 февраля стало известно, что Гамидов и Казибеков в 2016 году при внесении изменений в постановление об утверждении программы переселения из аварийного жилья могли завысить стоимость квадратного метра и нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей.

"Сейчас наш министр строительства в розыске", - цитирует заявление Владимира Васильева РИА "Новости".

Врио главы Дагестана также отметил, что подавляющая часть строительного бизнеса в Дагестане находится в тени, и большинство сотрудников работают там неофициально, передает "Интерфакс".

По данным на 18.00 мск 15 марта, на сайте МВД Дагестана нет информации о розыске Ибрагима Казибекова.

Комментариев представителей Ибрагима Казибекова пока не поступало.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".