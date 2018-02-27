Обыски прошли в кабинете главы Минстроя Дагестана

27 февраля 2018, 15:16

Силовики, которые планировали задержать сегодня главу Минстроя Дагестана, не нашли чиновника ни дома, ни на работе. Ибрагим Казибеков находится за пределами республики, пояснили источники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики начали обыск в доме Ибрагима Казибекова в рамках уголовного дела Абдусамада Гамидова, сообщили источники в правоохранительных органах.

Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования Шахабас Шахов с 6 февраля находятся под арестом по делу о мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. 7 февраля стало известно, что Гамидов и Казибеков в 2016 году при внесении изменений в постановление об утверждении программы переселения из аварийного жилья могли завысить стоимость квадратного метра и нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей.

Силовики не сумели задержать Ибрагима Казибекова, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. "Казибекова собирались задержать, но он бежал из республики. На работе министра нет", - приводит сегодня его слова РИА "Новости".

Обыски были начаты сегодня и в рабочем кабинете Казибекова, пояснил источник в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. "Самого министра на работе нет", - сказал он. Источник подтвердил версию, что Ибрагим Казибеков мог покинуть республику, пишет ТАСС.

Казибеков может находиться в Москве, где проходит лечение его сын, предположил источник «Черновика».

Ибрагим Казибеков сейчас в столице, подтвердил источник в правительстве Дагестана. Он уточнил, что обыски в доме и кабинете чиновника проводили сотрудники республиканского СУ СКР, сообщает РБК.

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