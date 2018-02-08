Силовики недосчитались 386 миллионов в бюджете Дагестана

08 февраля 2018, 13:35

В полицию Дагестана поступил рапорт о том, что врио вице-премьера Абдусамад Гамидов и глава Минстроя Ибрагим Казибеков при изменении программы переселения из аварийного жилья могли нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Всем четверым предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей бюджетных денег.

Члены правительства были задержаны после того, как в Дагестан прибыли из Москвы сотрудники Генпрокуратуры, МВД и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. По обвинению в превышении полномочий также арестованы мэр столицы Дагестана Муса Мусаев и главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов.

7 февраля в дежурную часть МВД по Дагестану поступил рапорт о возможном злоупотреблении должностными полномочиями Абдусамадом Гамидовым и министром строительства, архитектуры и ЖКХ Ибрагимом Казибековым, сообщает сегодня "Черновик".

Автор рапорта предположил, что в июле 2016 года при внесении изменений в постановление правительства Дагестана об утверждении адресной программы переселения из аварийного жилья чиновники могли завысить стоимость квадратного метра с 25 450 рублей до 34 850 рублей, допустив расход 386,2 миллиона рублей из бюджета республики, уточняет издание, не указав, кем был составлен рапорт.

Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, пишет сегодня РИА "Дербент".

МВД по Дагестану пока не прокомментировало на своем сайте эти сведения.