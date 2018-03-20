Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

20 марта 2018, 12:31

Армянский солдат ранен на границе с Азербайджаном

На одной из оборонительных позиций Тавушской области 19 марта ранен срочник, его состояние стабильно тяжелое, сообщили сегодня в Минобороны Армении.

Получивший огнестрельное ранение военнослужащий срочной службы доставлен в Ереванский госпиталь.

«Жизни военнослужащего опасность не угрожает», - заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что состояние солдата стабильно тяжелое.

При этом он не сообщил подробностей происшедшего, передает NEWS.am.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Армении, следствие пытается установить все подробности происшествия, передает «Sputnik-Армения». 

При этом, как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в 97 нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки на границе и в зоне карабахского конфликта, а также опровергло потерю беспилотника, о которой 19 марта сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянский солдат ранен в зоне карабахского конфликта", "Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана".

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