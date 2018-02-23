На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото © Sputnik/ Асатур Есаянц https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20171103/9310040/zamglavy-mid-armenii-odnostoronnie-ustupki-po-karabahu-ehto-mazohizm.html

23 февраля 2018, 18:16

Армянский солдат ранен в зоне карабахского конфликта

Военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Азербайджана, заявило сегодня Министерство обороны Армении.

Огнестрельное ранение солдат получил вчера, 22 февраля, на территории одной из воинских частей в Тавушской области, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Арцрун Ованнисян.

"На данный момент его жизни ничего не угрожает", - цитируют Ованнисяна "Новости-Армения".

После операции, которую солдату сделали в Тавушской области, он был доставлен в центральный клинический госпиталь "Мурацан" в Ереване, со ссылкой на Арцруна Ованнисяна информирует "Sputnik Армения".

По данным на 18.10 мск 23 февраля, на сайте министерства обороны Азербайджана отсутствует информация об инциденте, а также нет реакции на заявление военного ведомства Армении.

При этом сегодня министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах на линии соприкосновения войск. По данным ведомства, вооруженные силы Армении 22 февраля и минувшей ночью 122 раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 февраля Минобороны Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в гибели своего солдата.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако до сих пор обстрелы не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта", "CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 февраля 2018, 04:20

  • Латвия запретила въезд в страну Кадырову

    Запрет на въезд в Латвию введен также для спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, заместителя министра внутренних дел республики Апти Алаудинова, начальника полиции Аргуна Аюба Катаева, бывшего помощника главы республики Умара Сагаипова и уроженца Чечни Казбека Дукузова, подозреваемого в убийстве журналиста Пола Хлебникова.

24 февраля 2018, 03:19

24 февраля 2018, 02:16

24 февраля 2018, 01:03

23 февраля 2018, 23:58

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты