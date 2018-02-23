Армянский солдат ранен в зоне карабахского конфликта

23 февраля 2018, 18:16

Военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Азербайджана, заявило сегодня Министерство обороны Армении.

Огнестрельное ранение солдат получил вчера, 22 февраля, на территории одной из воинских частей в Тавушской области, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Арцрун Ованнисян.

"На данный момент его жизни ничего не угрожает", - цитируют Ованнисяна "Новости-Армения".

После операции, которую солдату сделали в Тавушской области, он был доставлен в центральный клинический госпиталь "Мурацан" в Ереване, со ссылкой на Арцруна Ованнисяна информирует "Sputnik Армения".

По данным на 18.10 мск 23 февраля, на сайте министерства обороны Азербайджана отсутствует информация об инциденте, а также нет реакции на заявление военного ведомства Армении.

При этом сегодня министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах на линии соприкосновения войск. По данным ведомства, вооруженные силы Армении 22 февраля и минувшей ночью 122 раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 февраля Минобороны Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в гибели своего солдата.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако до сих пор обстрелы не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".