20 марта 2018, 11:52

Азербайджан опроверг потерю беспилотника

Квадрокоптер на фотографиях, опубликованных армянской стороной, не военный, а гражданский и мог быть приобретен в обычном магазине, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел",  19 марта Минобороны Нагорного Карабаха заявило об обезвреживании беспилотного летательного аппарата Азербайджана, запущенного для разведки.

На распространенных в армянских СМИ фотографиях изображен квадрокоптер производства Китая, который можно с легкостью приобрести в магазинах, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Азербайджана сообщает сегодня Trend.

"Возможно, он попал в руки армян во время каких-либо съемок празднования Новруз или во время детской игры", - цитирует заявление Минобороны Азербайджана "Sputnik-Азербайджан".

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха, по данным на 11.30 мск 20 марта, нет комментариев по поводу заявления военного ведомства Азербайджана.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Российские журналисты предупредили о возможности обострения в Карабахе", "Военные эксперты рассказали об использовании нового вооружения на учениях в Азербайджане", "Нагорный Карабах начал танковые стрельбы на фоне учений Азербайджана".

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20 марта 2018, 12:12

20 марта 2018, 12:02

20 марта 2018, 11:52

  • Азербайджан опроверг потерю беспилотника

    Квадрокоптер на фотографиях, опубликованных армянской стороной, не военный, а гражданский и мог быть приобретен в обычном магазине, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

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