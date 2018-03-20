Азербайджан опроверг потерю беспилотника

20 марта 2018, 11:52

Квадрокоптер на фотографиях, опубликованных армянской стороной, не военный, а гражданский и мог быть приобретен в обычном магазине, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта Минобороны Нагорного Карабаха заявило об обезвреживании беспилотного летательного аппарата Азербайджана, запущенного для разведки.



На распространенных в армянских СМИ фотографиях изображен квадрокоптер производства Китая, который можно с легкостью приобрести в магазинах, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Азербайджана сообщает сегодня Trend.

"Возможно, он попал в руки армян во время каких-либо съемок празднования Новруз или во время детской игры", - цитирует заявление Минобороны Азербайджана "Sputnik-Азербайджан".

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха, по данным на 11.30 мск 20 марта, нет комментариев по поводу заявления военного ведомства Азербайджана.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".