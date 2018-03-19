Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал доверенное лицо Собчак

19 марта 2018, 12:20

Кировский мировой суд Ростова-на-Дону сегодня признал виновным во вмешательстве в работу избирательной комиссии представителя кандидата в президенты Ксении Собчак Антона Приходько и назначил ему штраф в размере две тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", член УИК Антон Приходько, представляющий интересы кандидата в президенты Ксении Собчак, был задержан минувшей ночью после съемки процесса подсчета голосов на ростовском участке №1780.

18 марта проходило голосование на выборах президента России. Граждане России выбирали президента из восьми кандидатов, среди которых семеро от разных партий и один самовыдвиженец. О кандидатах, их политическом багаже и предвыборных обещаниях "Кавказский узел" написал в материале "Президентские выборы-2018".

"На подсчёте голосов в УИК №1780 я пытался объяснить комиссии, что подсчёт должен быть по закону и наблюдатели должны видеть всё. В итоге, составили протокол по статье 5.69 КоАП РФ", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сам Антон Приходько.

Статья 5.69 КоАП РФ (вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах) предусматривает наказание для граждан в виде административного штрафа от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Антон Приходько отметил, что провел час в Кировском отделе полиции, и еще три часа - в Кировском мировом суде.

"Отмечу, что я доверенное лицо и административное дело может быть заведено с санкции прокурора, но это, видимо, никого не волнует. Суд посчитал, что я виновен, 2000 рублей штрафа. Вменяли то, что я якобы "создал нервозную обстановку в УИКе, чем парализовал работу комиссии", - рассказал активист.

Он намерен обжаловать это решение суда. "Конечно, я буду обжаловать это решение. Я не виноват, что члены УИК 1780 не знают закон и поэтому нервничают", - добавил Приходько.

Комментариями представителей избирательной комиссии Ростовской области относительно инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, наблюдатели в Ростове-на-Дону сообщали о многочисленных нарушениях в ходе голосования.

Новости о президентских выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".