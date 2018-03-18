Наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях в Ростове-на-Дону

18 марта 2018, 14:16

На семи участках в Ростове-на-Дону отказались регистрировать наблюдателей от одного из кандидатов в президенты, на некоторых участках большое количество избирателей голосует на дому, сообщили наблюдатели. Ни одно из нарушений, на которые указали наблюдатели, не дает оснований для отмены итогов голосования, сообщил глава регионального отделения "Голоса".

В выборах президента России на ближайшие шесть лет участвуют восемь кандидатов: семь кандидатов выдвинуты партиями и один самовыдвиженец, но по факту выборы безальтернативны говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

Все 2627 избирательных участков в Ростовской области открылись в 08.00 мск, принять участие в голосовании могут более 3 миллионов 182 тысяч избирателей. К 12.00 мск явка по региону составила 25,07%, сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту "Кавказского узла".

Избирательный участок №1723, где побывал корреспондент "Кавказского узла", расположен в спальном районе Ростова-на-Дону рядом с почтовым отделением, на участке слышна российская музыка. Большую часть достаточно многочисленного потока избирателей составляли пенсионеры, но встречались и молодые люди. Вместе с голосованием на выборах президента в Ростове-на-Дону сегодня проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий города, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

Жалоб на нарушения при голосовании пока не поступало, сообщили представители комиссии и наблюдатели. По их данным, к 11.30 мск на участке проголосовали 515 из 2355 зарегистрированных избирателей, эти данные совпали с подсчетами корреспондента "Кавказского узла".

"Я заранее знал, за кого буду голосовать. Я смотрел телевизор, поэтому всех кандидатов знаю", - сказал после голосования пенсионер Андрей Петрович корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые из избирателей на участке признались, что не были знакомы с программами кандидатов и сделали выбор интуитивно. "Выбирала по внешности, фамилии, программы кандидатов не читала", - сказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

"Почитала их биографии на стенде, выбрала того, кто понравился", - сказала жительница Ростова-на-Дону Светлана Петровна.

"Поставил галочки за одного из кандидатов просто так. По-моему, эти выборы ничего не решают", - сообщил молодой человек Валерий.

Наблюдатели сообщили о нарушениях в Ростове-на-Дону

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по состоянию на 13.45 мск, опубликованы пять сообщений о нарушениях с начала дня голосования. Так, в Ростове-на-Дону на вебкамерах участка №2017 не видны столы выдачи бюллетеней справа, а в Азове на участке №22 урну для голосов не видно с камер наблюдений. На участке №1751 в Ростове-на-Дону не работают камеры, а на участке №1889 сейф с бюллетенями находится на втором этаже; с этого же участка выезд на домашнее голосование произошел без объявления, сообщили наблюдатели.

С начала голосования на участках в Ростове-на-Дону зафиксирован ряд нарушений, сообщили представители ростовского штаба Навального и штаба одного из кандидатов в президенты корреспонденту "Кавказского узла".

"В Ростове-на-Дону на УИК №2010 наблюдателям запрещают перемещаться по участку. На участке №1775 член ТИК обнаружила в списке избирателей своих давно умерших соседей. Возле ТИКа Советского района стоят автобусы с неопечатанными урнами "на случай теракта, чтобы люди могли проголосовать". На УИК №1829, расположенном в психоневрологическом диспансере, родственники жалуются, что с лежачих пациентов собрали паспорта и голосуют за них. На УИК №2000 у наблюдателя украли папку с жалобами. Также на многих участках оказались наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса с поддельными направлениями", - рассказал представитель ростовского штаба одного из кандидатов в президенты.

По данным штаба Навального, на участках №1751, №1910, №1908, №1691, №1786, №1774 и №1988 отказались регистрировать наблюдателей с направлениями от одного из кандидатов в президенты.

"Причины разные: на одних УИКах утверждают, что доверенного лица, указанного в направлениях, "не существует", а на других якобы уже присутствуют по два наблюдателя от кандидата. На участке №1733 в кабинку для голосования зашли сразу три человека, это попало на видео. Мы зафиксировали вброс на участке №1268 в Чалтыре. Вброс буквально на первых минутах голосования зафиксирован на УИКе №1898. На участке №1820 замечена карусель, а на №1417 — подвоз избирателей. С участков №146, №1799 и №1903 удалили наших наблюдателей. От одного из кандидатов на участках №1791 и №1808 присутствуют по два-три наблюдателя, хотя больше одного направлять нельзя", - сообщил представитель штаба Навального корреспонденту "Кавказского узла".

В штабе Навального также заявили об "аномальном" количестве избирателей, желающих проголосовать на дому: по словам наблюдателей, на участке №1900 таких около 150, а на участке №1737— 183 человека.

"Прямо сейчас таких серьезных нарушений для того, чтобы голосование на участках отменилось, мы не нашли. Есть только подозрения на некоторые нарушения: на карусели, например, в Азовском районе. Есть нарушения прав избирателей, есть некомпетентность избирательной комиссии, есть глупости, которые называют вбросами, но для отмены результатов голосования оснований в области пока нет", - считает председатель регионального отделения движения "Голос" Иван Орлов.