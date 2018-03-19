Активисты рассказали о расхождениях в числе голосов в Ростове-на-Дону

19 марта 2018, 04:10

По данным представителей штаба Собчак и штаба Навального, в Ростове-на-Дону нарушения фиксировались весь день. Имеющиеся данные о нарушениях пока не дают оснований для отмены итогов голосования на участках, заявил председатель регионального отделения движения "Голос" Иван Орлов.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта проходило голосование на выборах президента России. Наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях в Ростове-на-Дону в первые часы голосования. Член УИК Антон Приходько, представляющий интересы кандидата в президенты Ксении Собчак, задержан после съемки процесса подсчета голосов.

Граждане России выбирали президента из восьми кандидатов, среди которых семеро от разных партий и один самовыдвиженец. О кандидатах, их политическом багаже и предвыборных обещаниях "Кавказский узел" написал в материале "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

По данным ЦИК на 18.00 мск, в Ростовской области явка избирателей составила 57,33%. На выборах президента Российской Федерации в 2012 году по данным на это же время явка составляла 53,92%, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Избирательной комиссии Ростовской области.

По данным на 04.00 мск 19 марта на сайте Центризбиркома итоговых сведений по явке в Ростовской области нет.

Группа избирателей пришла на участки в одинаковых оранжевых футболках с надписью "ЖК "Баррикадная". Обманутый дольщик".

"Надеемся, нас увидели чиновники и наблюдатели в Ростове-на-Дону", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица Юлия Собина.

Строительство дома на 1-й Баррикадной улице было начато в 2004 году Ростовской региональной ипотечной корпорацией. По данным на сайте корпорации, 51,682% ее акций владеет областное министерство имущественных и земельных отношений. Поскольку правительство Ростовской области было главным акционером компании-застройщика и выдало ему разрешение, требования обманутых дольщиков жилкомплекса "Баррикадная" к властям обоснованны, полагают юристы Христофор Арутюнов и Татьяна Берман.

В конце дня корреспондент "Кавказского узла" побывал на избирательном участке №1704, расположенном в одной из школ в спальном районе города. С 18.00 мск явка была невысокой - не более 40 человек до закрытия участка. Приблизительно это количество насчитали и наблюдатели, и корреспондент. Жалоб в адрес комиссии не было, сообщили наблюдатели.

На "Карте нарушений", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", по данным на 04.00 мск опубликовано 21 сообщение о нарушениях в ходе голосования в Ростовской области.

Иван Орлов: данные о нарушениях не дают основания для отмены итогов голосования

Нарушения на выборах в Ростове-на-Дону фиксировались весь день, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представители ростовского штаба Навального и штаба Ксении Собчак.

"На УИК №2018 член комиссии уже второй раз замечен за выносом неких черных пакетов на улицу, которые передаются бабушке. Есть подозрение, что там пустые бюллетени. На участках №1993 и 1994 наблюдатели пресекли обмен пустых вынесенных бюллетеней на деньги. На УИК №1097 в два часа дня решили разброшюрировать список избирателей и добавить дополнительно листов. Член участковой избирательной комиссии №2015 Ростова-на-Дону занималась заполнением книг списков избирателей в отсутствии избирателей. На УИК №1994 избиратель пришёл голосовать и увидел в списках женщину, которая у него в квартире якобы "прописана", написал заявление. Сказал, что такое с 2001 года постоянно и этот случай - не единичный. В УИК №133 и 1774 заявили, что пломбы с урн для надомного голосования сорвало ветром, хотя ветра не было", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ростовского штаба кандидата в президенты Ксении Собчак.

Комментариями представителей штабов других кандидатов в президенты Российской Федерации "Кавказский узел" пока не располагает.

"На участке №1848 был зафиксирован массовый подвоз студентов, все как один с открепительными. На участке №1927 наш наблюдатель насчитал на 200 голосов меньше, чем председатель комиссии, а на участках №1736, №183, №1233, №1809 и №44 голосов при подсчёте оказалось на 100 больше, чем у наблюдателей. На участке №10, №3 и №1965 расхождение в 100 голосов: мы насчитали меньше людей, чем избирательная комиссия. На участках №1856, №1763 и №1339 члены комиссии насчитали на 150 бюллетеней больше, чем наши наблюдатели. К одной бабушке должны были приехать члены избирательной комиссии с выездной урной. Не дождавшись их, она пришла на участок №1777 и обнаружила, что уже проголосовала. Тем временем члены комиссии и наблюдатели от «Единой России», которые сопровождали надомное голосование, заявили, что из списка избирателей надомников бюллетени получили 100% избирателей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ростовского штаба Алексея Навального.

Председатель регионального отделения движения "Голос" Иван Орлов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что имеющиеся у него данные о нарушениях пока не дают оснований для отмены итогов голосования на участках.