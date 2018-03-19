Доверенное лицо Собчак задержан в Ростове-на-Дону

19 марта 2018, 01:00

Член УИК Антон Приходько, представлявший интересы кандидата в президенты Ксении Собчак в Ростове-на-Дону, задержан после съемки процесса подсчета голосов, сообщили в штабе кандидата.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта проходило голосование на выборах президента России. Наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях в Ростове-на-Дону.

Граждане России выбирали президента из восьми кандидатов, среди которых семеро от разных партий и один самовыдвиженец. О кандидатах, их политическом багаже и предвыборных обещаниях "Кавказский узел" написал в материале "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

Член УИК с правом совещательного голоса Антон Приходько снимал на видео процесс подсчета голосов на ростовском участке №1780, сказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор местного штаба Ксении Собчак Анастасия Шевченко.

"Комиссия пригрозила Приходько, что, если он не уберет телефон, то его удалят, затем комиссия вызвала полицию, и Приходько увезли в отдел полиции № 3", - рассказала Шевченко.

После, по ее словам, Приходько оказался в Кировском мировом суде.

Шевченко также сообщила, что сотрудник полиции не пустил ее на избирательный участок на подсчет голосов, сославшись на "указание председателя комиссии".