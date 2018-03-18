Представители кандидата в Краснодаре пожаловались на "фейковых" наблюдателей

18 марта 2018, 23:04

Адвокат Михаил Беньяш смог получить удостоверение члена ТИК лишь незадолго до закрытия участков в Краснодаре. В ТИК пояснили, что такое же удостоверение было выдано другому представителю кандидата, однако в партии его не знают, заявил Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", сегодня прошли выборы президента России. Граждане страны выбирали главу государства сроком на шесть лет. Сочинские бюджетники заявили сегодня, что их принудили к массовому голосованию.

В выборах участвовали семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.

На нескольких избирательных участках Краснодара были обнаружены поддельные направления, якобы подписанные Евгением Витишко, доверенным лицом Григория Явлинского, сообщили представители кандидата.

Беньяш рассказал, что обнаружил поддельный документ сегодня утром в территориальной избирательной комиссии Центральная, когда прибыл с уведомлением от Витишко, что делегирован кандидатом в качестве члена ТИК.

"Мне предъявили такое же уведомление, подписанное Евгением Витишко, только на другого человека, - сообщил Беньяш. - Оказалось, что этого человека не знает и сам Витишко".

Он отметил, что удостоверение ему вручили в 19.14 мск. "Двенадцать часов и четырнадцать минут я бродил по этому ТИКу, ругался, снимал членов на видео, ломился в серверную ГАС, писал жалобы",- рассказал Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он обратился с жалобами в следственный комитет, МВД, прокуратуру. Члены ТИК вызвали полицию, заявив, что Беньяш "мешает им работать".

Евгений Витишко сообщил, что удостоверение Беньяшу выдали после звонка председателю комиссии Юрию Голикову и личного вмешательства руководителя мониторинговой группы по выборам СПЧ при президенте РФ Андрея Бабушкина. Витишко отметил, что не знает этого человека, которому он якобы подписал уведомление.

"На участках я обнаружил несколько десятков поддельных направлений наблюдателей от Явлинского", - рассказал Витишко.

По его словам, были написаны жалобы в территориальные избирательные комиссии с требованием отозвать членов комиссии с правом совещательного голоса и прекратить их полномочия, а так же заменить "фейковых" наблюдателей на реальных.

"Поддельное направление мы обнаружили на участке 60-06. председатель УИКа заявила, что наблюдатель от Явлинского уже зарегистрирован и находится на выездном голосовании", .- сообщил Витишко.

По его словам, председатель позвонила этому наблюдателю и предупредила, чтобы он не возвращался на участок какое-то время.

"Подделка уведомления и направлений - это уголовное преступление", - заявил Витишко. По его словам на Кубани зафиксирован повышенный спрос на голосование на дому, при этом "выносные урны опечатывают без присутствия независимых наблюдателей".

Сотрудник ТИК Центральная сообщил, что члены комиссии не обязаны проверять подлинность предоставленных документов. "Михаилу Беньяшу не давали удостоверение, поскольку другой член ТИК от Явлинского пришёл раньше его", - сообщил он по телефону корреспонденту "Кавказского узла".