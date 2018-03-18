Сочинских бюджетников принудили к массовому голосованию на выборах

18 марта 2018, 18:39

От сотрудников бюджетных организаций в Сочи под угрозой санкций потребовали проголосовать на определенных участках и сдать специальные "флаеры", которые можно получить под роспись после голосования, выяснил сегодня "Кавказский узел".

Сочинские бюджетники рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что работодатели обязали их сегодня с утра прийти с открепительными талонами на определенные участки и проголосовать, а в качестве доказательства предоставить "флаеры" с надписью: "Спасибо за ваш выбор!".

Среди опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" людей, получивших "флаеры", были сотрудники администраций, врачи, учителя, сотрудники МУП и военные.

"Мне сказали на работе, что надо доказать, что я проголосовал, иначе лишат премии", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник муниципального предприятия, проголосовавший на избирательном участке № 46-17 в школе № 24.

Жительница Сочи Галина, голосовавшая на этом же участке, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что на работе ее попросили проголосовать до 10.00 утра. "Но судя по очереди, я чувствую, что уйду отсюда в час дня. При этом надо еще выстоять очередь человек в 80 за так называемыми "благодарственными талончиками", которые тоже надо привезти в одно из муниципальных учреждений", - рассказала женщина.

Она уточнила, что для получения "флаера" требуется предоставить свои персональные данные представителю комиссии из 5-6 человек, расположившейся за столами около участка.

Людей "заставляют голосовать и брать подтверждающие талончики", подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от одной из политических партий на участке № 46-17 Павел Авдонин. "За кого именно их заставляют голосовать, не знаю, но вот то, что все они обязаны отчитаться, это точно. На 09.30 утра проголосовали уже около 400 человек, и люди все прибывают", - отметил он.

На этом участке зарегистрированы 1400 избирателей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель УИК № 46-17 Алла Иваненко. "Но сколько из них по открепительным талонам, пока не знаю", - пояснила она, затруднившись объяснить очередь за "флаерами" около участка.

Аналогичная ситуация с самого утра наблюдалась на участке № 46-62 в Зимнем театре, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от штаба одного из кандидатов Иван. "Тут творится просто что-то! За два часа тут проголосовали уже 700 человек! Люди идут толпами", - сказал он, предположив, что эти избиратели – "работники бюджетной сферы".

"Выдача всех этих "флаеров" - это жесткая система контроля за бюджетниками с целью принуждения их к голосованию. Я даже слышал, как работники говорили, что делали фото и по WhatsApp отсылали своим руководителям в доказательство, за кого они проголосовали. Разве это нормально? В настоящее время идет просто вал людей, которых гонят сюда по открепительным талонам. Они стоят целыми бригадами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" избиратель Сергей Доценко, не участвовавший в голосовании.

Около избирательных участков проводится всего лишь опрос населения и голосование по "отбору общественных территорий, подлежащих голосованию", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц проведения такого опроса на участке № 46-18 в автошколе на улице Чайковского.

По ее словам, в четырех районах Сочи - Центральном, Хостинском, Адлерском и Лазаревском – проголосовавшим на выборах избирателям предлагается проголосовать за одну из восьми территорий. "Та территория, которая наберет большее количество голосов, и будет благоустроена первой. На ней поставят лавочки, вкрутят в светильники лампочки, обустроят детские площадки... Но для этого мы должны записать паспортные данные тех, кто голосует, и выдать им "флаер" как "спасибо за ваш выбор!" - рассказала женщина.

При этом она опровергла версию о том, что акция связана с выборами президента.

Однако "Кавказский узел" документально зафиксировал на видео систему учета отданных сочинскими избирателями голосов. Вовлеченные в эту систему работники бюджетных организаций сообщили о необходимости предоставить на работе свидетельства того, что они голосовали.

Принуждение к голосованию - уголовное наказуемое действие. Избиратель, которого работодатель заставляет принять участие в выборах, вправе пожаловаться на нарушение в ЦИК России, Рострудинспекцию и прокуратуру, говорится в справке "Начальник заставляет голосовать. Что делать?", подготовленной "Кавказским узлом" на основе памятки движения в защиту прав избирателей "Голос".

Сочинские избиратели сообщили о давлении работодателей на "Карте нарушений на выборах"

"На данных выборах отмечена тенденция голосовать на одном участке целыми коллективами", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор "Голоса" в Краснодарском крае Давид Канкия. По его мнению, это сделано "для того, чтобы держать контроль над сотрудниками". "Так зарабатывается массовость явки на участки", - пояснил Давид Канкия.

На сайте "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос", по данным на 18.37 мск, размещены 95 сообщений о нарушениях на выборах в Краснодарском крае. Из них 26 отнесены к категориям "Использование возможностей власти для создания преимуществ" и "Давление начальства на избирателей".

В одном из таких сообщений, опубликованном сегодня в 15.00 мск, избиратель заявил, что на УИК № 43-54 в Красной Поляне "члены УИК выдают избирателям квиточки с надписью: "Спасибо, что проголосовали на выборах!" для последующего предъявления работодателю".

"Звонивший обратил внимание на эту ситуацию, потому что квиточки кончились, и член УИК ответил другому расстроенному избирателю, требовавшему квиток: "Кончились, их было всего 417", - отмечается в сообщении на сайте.

Согласно другому сообщению избирателя из Сочи, размещенному на "Карте нарушений на выборах" сегодня в 10.48 мск, "на работе просят сделать фотоотчет и взять талон о голосовании (пришла смс от техника с работы). Коллега работает на центральном рынке, ситуация аналогичная".

Избирком Краснодарского края эти сообщения на "Карте нарушений на выборах" пока не прокомментировал.

Граждане России сегодня выбирают президента на ближайшие шесть лет. В выборах принимают участие восемь кандидатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.