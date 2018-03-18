Суд оштрафовал жену координатора штаба Навального в Сочи

18 марта 2018, 18:21

Сочинский суд сегодня признал супругу координатора штаба Навального в Сочи Татьяну Зыкову виновной в сопротивлении полицейским и назначил ей штраф в размере 1000 рублей.

Как писал "Кавказский узел", координатор штаба Навального в Сочи Константин Зыков и его супруга Татьяна были задержаны 17 марта утром после обыска в их квартире. В тот же день поздно вечером суд назначил Константину Зыкову трое суток ареста за нарушение статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов), а Татьяну Зыкову отпустил под подписку о явке 18 марта на судебное заседание.

О вынесенном сегодня решении суда корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат Зыкова Александр Попков.

По его словам, после суда за Татьяной Зыковой пришли сотрудники ОБЭП с целью допросить ее в качестве свидетеля по уголовному делу. Также они заявили, что намерены опросить сегодня и Константина Зыкова, отметил адвокат.

"Поэтому я нахожусь в УВД Сочи со своими подзащитными в ожидании допроса по уголовному делу", - рассказал адвокат Александр Попков в 17.30 мск.

По его словам, что именно интересует полицейских и какие сведения они хотят получить от его подзащитных Константина и Татьяны Зыковых, пока не известно ни ему, ни им.

Ранее Попков сообщил, что при задержании Зыковых сотрудники правоохранительных органов применили насилие, а волонтер штаба Навального Ирина Бархатова заявила об "обезглавливании" штаба накануне выборов президента России.

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