Верховный суд Адыгеи вернул стороннику Навального изъятый компьютер

14 марта 2018, 21:19

Суд частично удовлетворил жалобу активиста Павла Михайличенко, оштрафованного в Майкопе за демонстрацию нацистской символики в соцсети. Штраф оставлен в силе, но решение об изъятии компьютера отменено, рассказал Михайличенко.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля Майкопский горсуд признал Павла Михайличенко виновным в пропаганде нацистской символики и назначил ему штраф в размере 2000 рублей. Поводом для дела стал пост в социальной сети "ВКонтакте" с фотографиями наклеек "Можем повторить!" и "Спасибо деду за победу!" на автомобиле. Наклейки изображали секс двух схематичных людей с головами в виде свастики и молота с серпом, рассказал Михайличенко.

"В части штрафа оставили приговор без изменений, а конфискацию устройства, с которого публиковался пост, отменили. Считать ли это победой - сами не знаем", - сообщил Михайличенко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, фотография заднего стекла автомобиля с наклейкой "Можем повторить!" была прикреплена к антивоенному перепосту обозревателя "Эха Москвы" Антона Ореха. Михайличенко отметил, что намерен начать судебную тяжбу с экспертом, который провел экспертизу фотографии и счел ее публикацию в социальной сети демонстрацией символов нацизма.

Сегодняшнее решение Верховного суда Адыгеи обжаловано не будет, сообщил член Совета по правам человека при главе Адыгеи Валерий Бриних, выступавший общественным защитником Михайличенко в суде по доверенности.

Бриних отметил, что отмена решения о конфискации домашнего компьютера Михайличенко его устраивает. "Решение было абсурдное, потому что компьютер не может быть предметом нарушения по этой статье, нельзя вместе с компьютером конфисковать визуальное изображение", - заявил Бриних корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, он предложил суду признать правонарушение Михайличенко малозначительным и прекратить производство, но суд решил оставить штраф в силе. Бриних подтвердил, что намерен добиваться привлечения к ответственности эксперта-филолога, выполнившего исследование поста Михайличенко.

"Выяснилось, что эксперта никто не просил проводить экспертизу поста - он сам ее назначил, сам поставил вопросы и сам на них ответил, судья отметил это. Будем подавать заявление о преступлении по статье о самоуправстве", - заявил Бриних.

Бриних добавил также, что обратился к прокурору Адыгеи Аслану Тхазеплеву с заявлением о незаконных действиях при задержании Павла Михайличенко 10 марта в Майкопе.

Михайличенко был задержан с листовками "Забастовки избирателей" 10 марта под предлогом того, что он проходит по ориентировке. По словам активиста, силовики угрожали ему применением силы.

"Я вчера [13 марта] был на личном приеме у прокурора, он принял мое заявление. Ему сообщили, что Павел занимался распространением незаконных агитационных материалов", - пояснил правозащитник. По словам Бриниха, Михайличенко планировал раздавать в Майкопе листовки с призывом к бойкоту выборов, но его задержали при выходе из автобуса, когда листовки штаба Навального находились у него в рюкзаке.

"Листовки призывали к забастовке избирателей, они не являются агитационным материалом", - подчеркнул Бриних, отметив, что действия правоохранителей можно расценить как превышение должностных полномочий.