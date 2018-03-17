17 марта 2018, 23:59

Юрист краснодарского штаба Навального арестован на пять суток

Суд признал юриста краснодарского штаба Навального Размика Симоняна виновным в неподчинении полицейским, сообщил координатор местного «Голоса» Давид Канкия.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции задержали Симоняна вечером 16 марта, ему вменялось правонарушение по статье 19.3 КоАП России, максимальная санкция которой составляет до 15 суток административного ареста. 

Сегодня Советский районный суд Краснодара признал Размика Симоняна виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и арестовал его на пять суток, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор краснодарского «Голоса» Давид Канкия.

По его словам, Симонян является одним из координаторов наблюдения за ходом избирательного процесса и членом территориальной избирательной комиссии.  

Адвокат Симоняна Алексей Аванесян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что судебный процесс длился более девяти часов, на заседании присутствовали представители ОБСЕ. "Во время суда были допрошены в качестве свидетелей сотрудники полиции, которые проводили задержание Симоняна. Судья удовлетворил ходатайство защиты и приобщил к делу видеозапись задержания Симоняна, при этом запретив проводить видеосъемку во время процесса", - сказал адвокат.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Член УИК арестован в Армавире", "Координатор сочинского штаба Навального задержан вместе с женой", ""Голос" пообещал закрыть независимыми наблюдателями все участки в Краснодаре".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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