"Голос" пообещал закрыть независимыми наблюдателями все участки в Краснодаре

16 марта 2018, 06:29

Штаб Алексея Навального к президентским выборам подготовил наблюдателей, которыми будут закрыты все избирательные участки Краснодара, сообщил координатор движения "Голос" в регионе Давид Канкия. Явку избирателей отследят наблюдатели на участках, видеонаблюдатели и наблюдатели-"счетчики" возле участков, отметил руководитель штаба оппозиционера Мирослав Валькович.

Граждане России 18 марта выбирают президента на ближайшие шесть лет. В выборах принимают участие Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и самовыдвиженец Владимир Путин, возраст претендентов на президентский пост - от 36 лет до 71 года. В материале "Президентские выборы-2018: Путин и семеро" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" рассказывается о политическом багаже и предвыборных обещаниях всех кандидатов.

Как информировал "Кавказский узел", краснодарский штаб оппозиционера Алексея Навального до 11 марта ежедневно проводил тренинги по подготовке наблюдателей на выборы президента России, а в последнюю неделю перед выборами в штабе планировали организовать несколько тренингов для уже подготовленных наблюдателей.

Всего на Кубани проведено 30 тренингов для наблюдателей, 14 марта проводился внеплановый тренинг, поскольку в штаб Навального продолжают приходить желающие наблюдать за выборами, набор волонтеров продолжается, рассказал 15 марта корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения «Голос» на Кубани Давид Канкия.

«Волонтеры - не только сторонники Навального. Приходят и те, кто на сайте «Голоса» записался, есть из КПРФ, "Яблока", даже из ЛДПР приходят», - сообщил Канкия.

Число подготовленных наблюдателей он назвать отказался, заявив, что точная цифра будет озвучена после выборов. По его словам, в крае 2800 избирательных участков, столько наблюдателей подготовить невозможно. Однако в Краснодаре независимые наблюдатели будут на каждом избирательном участке, утверждает Канкия.

«Целый день наблюдатели будут находиться на определенном избирательном участке и о нарушениях будут сообщать через наш ресурс «Карта нарушений», - рассказал он.

По его словам, средний возраст наблюдателей на Кубани составляет 30 лет, но среди них есть также студенты и пенсионеры. По словам Канкии, обычный избиратель не может фиксировать нарушения во время голосования, но он может проконтролировать, не проголосовал ли кто-то за него.

«Нужно прийти на участок перед самым закрытием и посмотреть, не проголосовал ли уже кто-то под его фамилией, посмотреть рядом своих родственников, не проголосовали ли они», - сказал координатор "Голоса".

Выдача направлений на избирательные участки наблюдателям, прошедшим тренинги, началась 12 марта и завершится в 20.00 мск 17 марта. Наблюдатели получают последние инструкции, рассказал "Кавказскому узлу" руководитель краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович.

«Были организованы выездные тренинги в Армавире, Новороссийске и Тимашевске, а также в Майкопе. В Ейске открыт народный штаб, где тоже готовили наблюдателей», - отметил он.

По его словам, штабом были подготовлены волонтеры по трем направлениям: наблюдатель на участке, у которого есть направление от партии или СМИ; "счетчик" – это наблюдатель, который считает всех приходящих на участок, он может находиться за его пределами и контролировать «карусели» и подвозы; а также видеонаблюдатели, которые будут отслеживать явку по видеокамерам.

«Счетчиками» могут быть волонтеры, которым не исполнилось 18 лет, для подсчета всех приходящих на участок избирателей таким наблюдателям будут розданы специальные кликеры, пояснил Валькович.

«Во время тренингов наблюдателям рассказывали об основных возможных нарушениях на выборах и о том, на что нужно обратить пристальное внимание во время наблюдения», - сообщил он.

Тренинги и лекции проводили координатор краснодарского «Голоса» Давид Канкия и активист Анна Митренко, добавил он.

Наблюдатели способны влиять на итоги голосования даже в тех регионах, где результаты выборов очень предсказуемы, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. "Когда у нас есть информация от наблюдателя, мы знаем, с чем связаны аномальные результаты выборов. В других же случаях, когда не было наблюдателей, мы видим, что выборы были сфальсифицированы, но как именно, не знаем", - сказал он.

Волонтер краснодарского штаба Навального Виктор рассказал «Кавказскому узлу», что не разделяет взглядов Навального, но выступает за честные выборы, и узнав из соцсетей про подготовку наблюдателей, записался на тренинги.

«Мне 20 лет. Пришел на тренинги ради интереса и остался, это действительно интересно. Нам рассказывали про вбросы, "карусели", про другие грязные технологии. Теперь не терпится применить полученные знания на практике», - сказал он.

Студент Кубанского аграрного университета Игорь сообщил «Кавказскому узлу», что пришел на тренинги после того, как в вузе, в котором он учится, стали принуждать к голосованию на определенном участке.

«Мне это не понравилось, я начал изучать, законны ли подобные требования. Нашел в Интернете информацию о наблюдении и записался. Теперь я знаю, что любое принуждение к голосованию – это нарушение закона», - сообщил волонтер, который, по его словам, будет наблюдать за ходом голосования на одном из участков Краснодара.

Новости о президентских выборах в России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".