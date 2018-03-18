Адвокат рассказал подробности задержания супругов Зыковых в Сочи

18 марта 2018, 01:21

Суд назначил трое суток ареста координатору штаба Навального в Сочи Константину Зыкову. Дело в отношении его супруги Татьяны будет рассмотрено сегодня. По словам адвоката Александра Попкова, при задержании сотрудники правоохранительных органов применили насилие.

"Кавказский узел" сообщал, что 17 марта утром в Сочи были задержаны координатор местного штаба Навального Константин Зыков и его супруга Татьяна.

17 марта суд назначил координатору штаба Навального в Сочи Константину Зыкову трое суток ареста за нарушение статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" в перерыве между заседаниями адвокат Зыкова Александр Попков.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - пятнадцать суток административного ареста.

По словам адвоката, суд над Татьяной Зыковой перенесен на сегодня, 18 марта.

Александр Попков рассказал, что Константин и Татьяна Зыковы жаловались на издевательства, которые они пережили с ночи 16 марта до окончания суда.

"По рассказам супругов Зыковых, они вернулись из штаба 16 марта около 00.00 мск. Они живут на Мамайке в многоквартирном комплексе. Вход в их жилище оборудован видеокамерами", - рассказал адвокат.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов подошли в тот момент, когда супруги заходили в квартиру, и заявили, что будут проводить обыск.

"На возражения супругов они были подвергнуты насильственным действиям. Татьяне заломили руку и бросили лицом на пол... Волосы попали ей в рот, и она стала задыхаться и плакать. Константин, который бросился помогать супруге, тоже был подвергнут насилию. Его скрутили и бросили на пол лицом вниз", - рассказал Попков.

Адвокат сообщил, что сотрудники правоохранительных органов искали какие-то бумаги фирмы, которая ранее принадлежала Зыкову, но более за ним не числится.

Адвокат также рассказал, что правоохранители не реагировали на просьбы вызвать скорую, "однако после того как они увидели, что Татьяна задыхается на холодном полу, они вызвали скорую, которая констатировала у нее ушиб грудной клетки".

После задержания супругов развели по разным камерам, не давали есть и пить, затем утром доставили в суд, где они просидели целый день. "Только в суде им дали позвонить мне, я приехал к 14.00 мск", - сообщил адвокат.

"Судья, несмотря на мои многочисленные ходатайства просмотреть видеозаписи..., затребовать документы по якобы уголовному делу, затребовать основания обыска..., во всем отказал и в конечном итоге уже после 21.00 мск ночи вынес решение об аресте Константина Зыкова на трое суток, а Татьяну отпустил под подписку о явке 18 марта в 12.00 мск на судебное заседание", - рассказал адвокат.

Волонтер штаба Навального Ирина Бархатова заявила об "обезглавливании" штаба накануне выборов

Волонтер штаба Навального и член территориальной избирательной комиссии Ирина Бархатова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей приходится скрываться от полиции.

"Несколько раз ко мне, по сведениям соседей, приходил заместитель начальника полиции Центрального района с каким-то участковым. Мне приходится скрываться, хотя я член ТИК... Сегодня (17 марта) обнаружила массу нарушений при выдаче открепительных, но зафиксировать мне это не дали. Все члены комиссии, включая председателя, стояли насмерть, отгоняли меня от документов и говорили, что "не положено". Я звонила, консультировалась со своими коллегами, мне ответили, что имею право, но реализовать свое право на фиксацию нарушений я так и не смогла. Зная, что произошло с Константином Зыковым и его супругой, а также с Гудимовым, который также является наблюдателем на выборах, я делаю вывод, что полиция и власти заняты одним - убрать всех наблюдателей, чтобы никто не мешал фальсификациям. Так что если меня арестуют ни за что, я не сомневаюсь, что это потому, что наши власти "за честные выборы", - сказала Бархатова.

Напомним, что сторонник Навального Константин Гудимов был задержан в Сочи 16 марта по обвинению в пропаганде нацистской символики. По данным правоохранительных органов, в 2013 году разместил в соцсети коллажи с политическими лидерами и графику, сравнивающую Олимпийские игры в Сочи в 2014 году с Олимпиадой, прошедшей в Германии в 1936 году.

По словам Бархатовой, "штаб Навального в Сочи до 20 марта полностью "обезглавлен", а власти решают проблему, как убрать всех независимых наблюдателей с 223 УИКов и четырех ТИКов в Сочи.

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