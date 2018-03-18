Ростовский штаб Навального сообщил о задержании трех наблюдателей

18 марта 2018, 13:59

Три наблюдателя задержаны на избирательных участках в Ростове-на-Дону, им вменяют фальсификацию направлений, сообщили в местном штабе Алексея Навального. "На участке №1799 задержали наблюдателя. Обвиняют в фальсификации документов. Везут в полицейский участок. Наблюдателей с участков №1817 и №1816 задержали и отвезли в полицейский участок. Обвиняют в фальсификации направлений", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в местном штабе Навального в 13.00 мск. Оппозиционер Алексей Навальный не был зарегистрирован как кандидат в президенты России и призвал своих сторонников бойкотировать выборы, объявив об их нелигитимности, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице.

В пресс-службе ГУМВД по Ростовской области корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что информация "в данный момент проверяется".

Председатель регионального отделения движения "Голос" Иван Орлов сказал,что у него нет данных относительно задержаний. По его мнению, задержанные наблюдатели могли иметь направления от доверенного лица одного из кандидатов, сложившего полномочия накануне выборов, 16 марта.

"Не думаю, что с ними что-то сделают. Если человек действительно был наблюдателем и имел законный статус, то они (силовики. - прим. "Кавказского узла") не имели права этого делать. Только если бы он достал автомат и начал стрелять. А так только по решению суда их могли удалить из помещения для голосования", - сказал представитель "Голоса" корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комметариями задержанных.