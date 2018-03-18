Наблюдатели в Дагестане сообщили о "каруселях" и нападениях

18 марта 2018, 20:04

На одном из участков в Махачкале совершено нападение на наблюдателя, а в селении Эндирей зафиксировано массовое многократное голосование, сообщили "Кавказскому узлу" наблюдатель и доверенное лицо одного из кандидатов. На сайте "Карта нарушений" опубликованы сообщения о вбросах в Дагестане. По данным главы республиканского избиркома, значимых нарушений нет.

Как писал "Кавказский узел", к 15.00 мск в Дагестане, по данным ЦИК России, проголосовали более половины избирателей. В Махачкале двух наблюдателей силой вывели с территории участка №1111, а на участке №1008 наблюдатель задержан был силовиками после попытки проверить данные избирателей, сообщили участники избирательного процесса.

В выборах президента России на ближайшие шесть лет участвуют восемь кандидатов. ампания проходит с видимостью соперничества: и по гендерному, и по партийному, и по возрастному принципам, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

В селении Эндирей Хасавюртовского района были зафиксированы так называемые «карусели» - многократное голосование одних и тех же избирателей, сообщил представитель движения "Голос" Эдуард Атаев корреспонденту "Кавказского узла".

«Пять-шесть «ГАЗелей» возят избирателей от одного избирательного участка к другому. Всего в селении три участка. На участке №1573 во дворе было пять «Газелей» - привезли людей, которые должны были голосовать на другом участке. Я обратился к правоохранителям по этому поводу, но они проигнорировали мое сообщение», - заявил Атаев.

Доверенное лицо одного из кандидатов в президенты Альберт Эседов отметил, что явка избирателей высока по сравнению с предыдущими выборами. «Я ездил по нескольким участкам Махачкалы и на них было действительно много людей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным ЦИК России, к 18.00 мск в Дагестане проголосовали 72,04% избирателей. По данным на сайте республиканского избиркома, в Докузпаринском районе к 18.00 явка составила 91,14%, в Магарамкентском - 83,52%, в Хасавюртовском районе - 88,65%, в городе Хасавюрте - 82.14%. Самая низкая явка среди районов Дагестана остается в Дагестанских Огнях - 45,22%.

По состоянию на 15.00 мск лидерами по явке в Дагестане были Докузпаринский и Магарамкентский районы с уровнем явки 81,79% и 80,21% соответственно. В Хасавюртовском районе явка к 15.00 составила 70,02%, во всех остальных районах и городах республики показатели явки ниже - от 27,65% в Дагестанских Огнях до 67,65% в Хасавюрте.

По информации Эседова, на участке №1072 на наблюдателя Малика Бутаева было совершено нападение. Он также напомнил, что на участке №1111 группа людей вывела с участка наблюдателей.

«Остальные все нарушения носили организационный характер, они быстро разрешались по звонку в ТИК или избирком», - сказал он. Вбросов бюллетеней, по словам Эседова, зафиксировано не было. «Вбросы делают тогда, когда явка низкая, но сейчас явка большая, поэтому и вбросов пока нашими наблюдателями не было зафиксировано», - пояснил Эседов.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не было, заявил глава избиркома Дагестана Магомед Дибиров. Вместе с тем он сообщил, что на двух избирательных участках в республики ящики для голосования были опечатаны из-за подозрения на вброс.