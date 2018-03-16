16 марта 2018, 14:53

Умер пострадавший при взрыве газа в многоэтажке Краснодара

Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв газа, скончался сегодня ночью, заявила представитель Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта на пятом этаже жилого дома в Краснодаре произошел взрыв газа, здание частично разрушилось. По данным администрации края, пострадали двое детей и пять взрослых, остальные жильцы были эвакуированы.

Умер хозяин квартиры, где случилась авария, цитирует старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Наталью Смяцкую "Юга.ру".

Состояние владельца квартиры, в которой произошел взрыв, изначально оценивалось врачами как тяжелое. Остальные пострадавшие при взрыве идут на поправку, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По данным на 14.40 мск 16 марта, на сайте СК России по Краснодарскому краю и администрации Краснодара нет информации о смерти пострадавшего при взрыве в многоэтажке.

Напомним, что ранее глава Краснодара Евгений Первышов пообещал помощь "семье с четвертого этажа, в которой отец и двое детей ещё находятся в больнице".

Примечание:

"Жильцы забрали вещи из разрушенного взрывом дома в Краснодаре", "Часть квартир в краснодарской пятиэтажке признаны непригодными после взрыва", "Жильцам пятиэтажки в Краснодаре разрешено вернуться домой после взрыва газа".

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