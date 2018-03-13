Жилой дом, где произошел взрыв газа. Краснодар. Фото: Пресс-служба МЧС России

13 марта 2018, 19:04

Часть квартир в краснодарской пятиэтажке признаны непригодными после взрыва

Два верхних этажа четвертого подъезда дома в Краснодаре, где произошел взрыв газа, должны быть отстроены заново, заявил глава краевого управления МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта на пятом этаже жилого дома в Краснодаре произошел взрыв газа, здание частично разрушилось. По данным администрации края, пострадали двое детей и пять взрослых. Остальные жильцы были эвакуированы. 11 марта власти разрешили вернуться домой жильцам первых двух подъездов дома, а жителей третьего подъезда было решено отселить на время демонтажа поврежденных конструкций. Сегодня и они вернулись в свои квартиры.

МЧС считает, что квартиры на четвертом и пятом этажах четвертого подъезда непригодны для проживания, сообщил начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

"Мы выдали рекомендации, чтобы четвертый, пятый этажи сняли и заново построили", - сказал он.

Тарарыкин отметил, что окончательное решение об этом будет принято после дополнительного обследования, передает ТАСС.

Примечание:

"Пострадавшая при взрыве газа в Волгограде получила ожог 15 процентов тела", "Власти Волгограда обвинили жильцов в попытке сорвать ремонт аварийного дома", "37 семей из разрушенного дома в Волгограде купили жилье по сертификатам".

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