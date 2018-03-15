Разрушенный взрывом дом в Краснодаре. Фото: Денис Яковлев / Югополис

15 марта 2018, 19:24

Жильцы забрали вещи из разрушенного взрывом дома в Краснодаре

Эвакуированным жильцам четвертого подъезда сегодня позволили забрать необходимые вещи из своих квартир. Власти также отчитались о демонтаже несущих конструкций многоэтажки в Краснодаре, поврежденной взрывом газа.

"Кавказский узел" информировал, что 10 марта на пятом этаже жилого дома в Краснодаре произошел взрыв газа, здание частично разрушилось. По данным администрации края, пострадали двое детей и пять взрослых. Остальные жильцы были эвакуированы. 11 марта власти разрешили вернуться домой жильцам первых двух подъездов дома, а 13 марта - и третьего. МЧС считает, что два верхних этажа четвертого подъезда следует демонтировать и отстроить заново.

"К 15 марта в четвертом подъезде полностью демонтированы поврежденные несущие конструкции здания, которые могли бы представлять опасность для перемещающихся по коридорам и находящихся в доме людей. Расчищены лестничные площадки и пролеты. Доступу жильцов четвертого подъезда в квартиры ничто не препятствует", — сообщил начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

По его словам, жильцам позволили забрать из квартир необходимые вещи и документы. Их сопровождают представители комиссии, которая составляет акты о материальном ущербе. Доступ в квартиры открыт весь сегодняшний день. На месте также находятся представители товарищества собственников жилья, которое обслуживает дом, спасатели, участковый и казаки-дружинники, сообщается на сайте администрации Краснодара.

Примечание:

"Один человек госпитализирован после взрыва в Баку", "Власти Волгограда обвинили жильцов в попытке сорвать ремонт аварийного дома", "Человек пострадал при взрыве газа в Каспийске".

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