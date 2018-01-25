Власти Волгограда обвинили жильцов в попытке сорвать ремонт аварийного дома

25 января 2018, 06:26

Жильцы разрушающегося пятиэтажного дома в центре Волгограда, в котором ведется капремонт, опасаются обрушения здания из-за того, что жильцы четырех квартир не пускают строителей. Противники работ заявляют, что есть и другие способы отремонтировать дом. Если согласия с противниками достигнуто не будет, капремонт может быть приостановлен, предупредила мэрия.

"Кавказский узел" писал, что жильцов второго подъезда дома №2 по Невской улице в Волгограде предупредили об опасности проживания. 7 июля 2017 года администрация Волгограда сообщила, что дом подлежит восстановлению и будет отремонтирован. 20 января стало известно, что некоторые жильцы дома не пустили в свои квартиры рабочих, стягивающих стены металлическими лентами.

Жильцам 16 квартир второго подъезда дома было предложено на время переехать в съемное жилье. Власти пообещали компенсировать аренду, но переехали лишь две семьи , сообщили в мэрии Волгограда 21 августа 2017 года.

Работы по стяжке фасада пятиэтажного дома, расположенного по улице Невской, 2 в Волгограде, продолжаются, передает корреспондент "Кавказского узла".

Работам препятствуют жители четырех квартир, расположенных в первом и третьем подъездах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник подрядной организации.

«Они ничем не объясняют свою позицию, просто говорят, что не пустят», - сказал он.

Жильцы, отказывающиеся от капремонта, заявили о сносе подпорных колонн в здании

В первом подъезде квартиры жильцов, которые отказываются от ремонта, расположены друг над другом.

«Этой проблеме десять лет. Можно было что-то сделать за этой время. Никто ничего не делал. Пока не случилась беда на Космонавтов и проспекте Университетском, никто о решении вопроса даже не говорил. Хотя люди из второго подъезда оттоптали пороги всех коммунальных организаций, которые к этому причастны. Реакции не было. Существовал проект ремонта, о котором забыли. Несколько лет назад управляющая компания бросила нам в почтовые ящики уведомления, что отказывается от нас, потому что не может обеспечить нам нормальных жизненных условий. Мы стали выяснять, и выяснили, что мы можем отказаться от управляющей компании, а компания от нас не может», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница одной из квартир первого подъезда Лариса Боженко.

16 мая 2017 года в Советском районе города после взрыва газа произошло обрушение подъезда четырехэтажного дома на Университетском проспекте. Тогда погибли четыре человека, еще 11 были госпитализированы. 20 декабря 2015 года в Волгограде рухнул пролет подъезда со второго по девятый этаж в многоэтажном доме № 47 по улице Космонавтов. Тогда пять человек погибли, еще 12 человек пострадали. Официальной причиной обрушения дома был назван взрыв газа в одной из квартир. 22 сентября 2016 года жители разрушенного дома получили ключи от новых квартир. Всего с 2011 года в Волгограде произошло восемь обрушений в жилых домах, в том числе три стали следствием взрыва газа.

По словам Ларисы Боженко, в доме расположено кафе, в помещении которого ранее располагался магазин.

"Там по всей длине помещения стояли огромные подпорные колонны, которые были снесены... В ноябре управляющая компания взяла от нас расписку, что мы согласны на капремонт. Хотят протянуть тросы через три квартиры в первом и три квартиры в третьем подъездах, при этом ремонтировать квартиры нужно во втором подъезде. Зачем надо долбить квартиры в третьем и первом подъездах? Мы в шоке — наши квартиры продолбят от стены до стены, протянут тросы и будут тянуть. Дважды нам устраивали собрания, где было коммунальное начальство. На втором собрании на нас давили и грозили судом, если мы не пустим в свою квартиру. Трос можно вести по лестничной площадке. Ведь это примитивный проект. А чтобы в квартирах так делали — никто не слышал. Люди страшно беспокоятся во всех квартирах", - рассказала женщина.

По ее словам, дом был построен в 70-х годах, аналогичные ему здания по улице Невской "стоят и ничего им не угрожает".

«Если нам присудят принудительные работы в квартире, я поеду в Москву. Здесь защиты не найти", - сказала Лариса Боженко.

Житель одной из квартир Евгений Алпатов сообщил корреспонденту «Кавказского узла» через домофон, что всего против ремонта протестуют жители трех квартир.

«Пока все против, и я против. Я солидарен», - сказал он.

Проблема с домом возникла из-за отсутствия ливневой канализации

Ремонт в доме происходит под "жестким контролем" жильцов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница квартиры во втором подъезде Надежда Иванова.

"Ранее у нас был проект ремонта, но его долго не могли реализовать. Образовались новые трещины. Очень хороший волгоградский конструктор, профессор Валентин Бабалич провел глубокое обследование дома, на оснований его замечаний был сделан новый проект. Сейчас пройдены все экспертизы. Была проведена колоссальная работа, в том числе со стороны администрации, управляющая компания помогает. Приезжали ростовские специалисты, сделали более 20 проколов вокруг дома, чтобы понять, почему идет движение дома. Мы проводили много собраний, голосовали за то, чтобы обязательно сделали дом, иначе мы рухнем. Дом еще ремонтопригоден, ремонт нужно сделать в ближайшее время. Неизвестно можно ли будет это сделать после весны", - рассказала женщина.

Она также добавила, что кафе и магазин, расположенные в доме, уже почти год не работают, терпят убытки.

«Жители квартир, которые сопротивляются ремонту, не верят, что все сделают аккуратно. Через квартиру бабушки, которая против, надо протянуть металлический тяж. Он идет под потолком, его потом прикрывают натяжным потолком. Его будет не видно», - заявила Надежда Иванова.

Надежда отметила, что «проблема возникла из-за того, что не работает ливневая канализация».

«Ливневки не работают, и вода вымывает почву под домом. Параллельно с ремонтом дома «Концессии водоснабжения» будет делать ливневки», - сказала она.

Мэрия контролирует ситуацию с домом с 2015 года

В здании по Невской, 2 ведутся работы по стяжке фасада и части жилых помещений металлическими лентами, которые позволят перейти ко второму этапу реконструкции - усилению фундамента, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Волгограда.

"Согласно проектной документации для наиболее прочной стяжки конструкции второго подъезда должны быть скреплены с первым и третьим. Специалисты заканчивают крепление металлических лент в последней квартире второго подъезда и готовы перейти к работам в соседних подъездах. Однако жители четырех квартир первого и третьего подъездов, несмотря на ряд разъяснительных встреч, до сих пор отказываются пустить специалистов в квартиры, из-за чего мероприятия по капремонту всего жилого здания могут быть приостановлены", - говорится в ответе пресс-службы администрации города на запрос «Кавказского узла».

В ответе сообщается, что "все работы проводятся по согласованию с жильцами", а в случае, если компромисс не будет достигнут, "управляющая компания, ответственная за организацию работ, будет вынуждена обратиться в суд для понуждения жителей предоставить доступ в квартиры и не препятствовать проведению капитального ремонта".

В пресс-службе также сообщили, что «по окончании капитального ремонта во всех квартирах будет произведено восстановление внутренней отделки за счет бюджета в рамках официального соглашения, которое заключается с каждым собственником".

"Тяжи в виде металлических трубок диаметром 2,8 сантиметра после закрепления по желанию жильцов закрываются декоративным коробом или окрашиваются. Параллельно ведется крепление металлических лент на фасадной части здания - сейчас рабочие устанавливают тяжи на уровне четвертого этажа. Компенсирующие мероприятия позволят выровнять имеющиеся деформации коробки здания и минимизировать риски изменения состояния конструкций при проведении в дальнейшем работ по усилению фундамента. Более того, стяжка позволит возобновить подачу газа жителям во втором подъезде, приостановленного с лета прошлого года для обеспечения безопасности проживания", - говорится в ответе пресс-службы.

Пресс-служба сообщила, что мэрия контролирует ситуацию с домом с 2015 года.

"В мае 2017 года очередное обследование дома выявило изменения в состоянии его несущих конструкций, после чего было принято решение провести комплексное исследование дома. Обследование проводилось в два этапа – параллельно с инструментальным исследованием, которое позволило определить степень деформации конструктивных элементов дома, были взяты пробы грунта для геологических изысканий. Техническая экспертиза определила причиной изменения в состоянии несущих конструкций просадку грунта, повлекшую подвижки фундамента. В ходе обследования было также определено, что изменение конструктивных элементов в соседних подъездах отсутствует. Эксперты, проводившие обследование, пришли к единому мнению, что восстановить несущую способность жилого здания возможно, проведя комплекс мероприятий по укреплению строительных конструкций и усилению фундамента", - говорится в ответе.

"Вся проектно-сметная документация в обязательном порядке проходит государственную экспертизу», - отмечается в ответе на запрос.

«Утвержденного графика производства работ на сегодня нет, потому что есть препятствия в допуске в квартиры. Как только будет обеспечен доступ в квартиры, может быть составлен график мероприятий. Управляющая компания планирует до конца января направить заявление в суд», - сообщила корреспонденту представитель пресс-службы мэрии.

Из-за отказа пустить строителей жильцам штрафы не грозят

«В случае подачи иска в суд сопротивляющимся ремонту жильцам по большому счету ничего не грозит, просто будет вынесено решение о понуждении их к допуску в жилое помещение для проведения работ. Потому что, если дом обрушится, вина, в том числе, будет возложена и на них. Гражданско-правовой ответственности в виде штрафа не предусмотрено», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Юрий Бенгардт.

"Здание признано годным к эксплуатации, значит, людей не надо расселять, но надо приводить его в состояние, чтобы оно не разрушалось в дальнейшем. Нужно обязательно проверить, проходило ли принятое проектное решение госэкспертизу. Если да, то он правильный. Я не вижу ничего критичного в том, что люди не пускают рабочих. Этим они подтверждают, что ситуация для них не критическая. Люди считают это лишними хлопотами, нарушающими старый порядок жизни. Это человеческий фактор, значит, людям не объяснили, что они находятся в такой ситуации, в которой в дальнейшем могут быть пострадавшие. Жильцы должны требовать, чтобы при производстве работ у них были нарушены внутренние сети, был произведен ремонт. Все это должно быть учтено в сметной документации», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» председатель правления проектно-изыскательского института "Росгражданпроект" Игорь Шкопинский.