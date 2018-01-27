Один человек госпитализирован после взрыва в Баку

27 января 2018, 15:02

При взрыве газа в бакинском магазине канцтоваров получил ожоги один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии, уточнило МЧС Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в магазине канцтоваров в Баку произошли взрыв газа и пожар. Полицейские сообщили о двух пострадавших.

По данным МЧС Азербайджана, пострадали не два, а один человек, сообщает ТАСС.

С ожогами был госпитализирован 57-летний Захид Махмудов. Он находится в тяжелом состоянии, сказал заведующий ожоговым отделом клиники пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Шохрат Мамедов. "У пострадавшего ожог 90% поверхности тела и 15% дыхательных путей. На данный момент все раны промыты, перевязаны, ему дали обезболивающее", - сказал врач.



Пострадавший рассказал, что работает в магазине. Взрыв произошел после того, как он пришел на работу и включил свет, передает слова Мамедова "Sputnik Азербайджан".

Взрыв выбил окна и двери в канцелярском магазине на первом этаже здания. Разбиты стекла и на втором, и на третьем этажах.

Были разрушены конструктивные элементы магазина канцтоваров общей площадью 500 квадратных метров, выбиты стекла и двери, а также частично разбиты стекла в окнах второго и третьего этажей, а также окна расположенных вблизи некоторых зданий. Пожар потушен, со ссылкой на МЧС Азербайджана информирует АПА.

Ранее представитель компании "Азеригаз" сообщил, что причиной утечки газа и взрыва стали, предположительно, буровые работы, в ходе которых был поврежден газопровод. Без газа сегодня остались жильцы тысячи квартир.