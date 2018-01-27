Два человека пострадали при взрыве газа в бакинском магазине

27 января 2018, 10:08

Взрыв газа и пожар произошли в магазине канцтоваров в Баку, полицейские сообщили о двух пострадавших. Без газа остались жильцы тысячи квартир.

Инцидент произошел сегодня утром в магазине, расположенном в 18-этажном здании на улице Диляры Алиевой.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, сообщили, что в результате утечки газа и последующего возгорания пострадали двое, сообщает Trend.

На месте работают сотрудники МЧС. Перекрыты несколько кварталов, в том числе проспект Азадлыг, информирует Day.az.

"Вчера на участке проводились буровые работы. Предполагается, что во время работ был задет газопровод", - сообщил заместитель гендиректора компании "Азеригаз" Ибрагим Кярбалаев. По его словам, в связи с произошедшим приостановлено газоснабжение около тысячи абонентов, передает АПА.

На видео, опубликованном на Youtube, видно, что пожар распространился за пределы здания.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 января при взрыве газа в частном доме пострадал житель Геранбойского района Азербайджана.