27 января 2018, 10:08

Два человека пострадали при взрыве газа в бакинском магазине

Взрыв газа и пожар произошли в магазине канцтоваров в Баку, полицейские сообщили о двух пострадавших. Без газа остались жильцы тысячи квартир.

Инцидент произошел сегодня утром в магазине, расположенном в 18-этажном здании на улице Диляры Алиевой.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, сообщили, что в результате утечки газа и последующего возгорания пострадали двое, сообщает Trend.

На месте работают сотрудники МЧС. Перекрыты несколько кварталов, в том числе проспект Азадлыг, информирует Day.az.

"Вчера на участке проводились буровые работы. Предполагается, что во время работ был задет газопровод", - сообщил заместитель гендиректора компании "Азеригаз" Ибрагим Кярбалаев. По его словам, в связи с произошедшим приостановлено газоснабжение около тысячи абонентов, передает АПА.

На видео, опубликованном на Youtube, видно, что пожар распространился за пределы здания.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 января при взрыве газа в частном доме пострадал житель Геранбойского района Азербайджана.

Примечание:

"Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей", "Врачи назвали критическим состояние пострадавшей при взрыве газа в Чечне", "Врачи оставили в больнице четырех пострадавших при взрыве в Батуми".

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