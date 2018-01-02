02 января 2018, 02:53

Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Азербайджане

В Геранбойском районе в частном доме произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ.

Происшествие зарегистрировано в поселке Делимеммедли.

В результате взрыва сильные ожоги получил житель поселка Аскеров Эльшан (1988 г.р.). Он был доставлен в больницу, его состояние врачи оценили как тяжелое, сегодня, 2 января, передает АПА.