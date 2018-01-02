02 января 2018, 02:53
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Азербайджане
В Геранбойском районе в частном доме произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ.
Происшествие зарегистрировано в поселке Делимеммедли.
В результате взрыва сильные ожоги получил житель поселка Аскеров Эльшан (1988 г.р.). Он был доставлен в больницу, его состояние врачи оценили как тяжелое, сегодня, 2 января, передает АПА.
"Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", "Скончалась пострадавшая при взрыве газа в Ингушетии", "Умер пострадавший при взрыве в Уч-Дере".
02 января 2018, 06:28
-
Бывший астраханский депутат Асабалиев погиб в ДТП вместе с женой
Происшествие, повлекшее смерть Ахмеда Асабалиева и его жены произошло на трассе в Калмыкии.
02 января 2018, 05:12
-
МВД Дагестана отреагировало на ролик в интернете с жалобами сотрудников ГИБДД
В сети Интернет появилось видео, в котором от имени сотрудников Управления ГИБДД МВД по Дагестану озвучены жалобы на плотный график работы и физическую невозможность выполнения поставленных перед ними задач.
02 января 2018, 03:57
-
Шесть человек госпитализированы в Ереване после использования фейерверков
После празднования Нового года в столице Армении шесть человек доставлены в медицинские центры с травмами и ожогами от использования пиротехники.
02 января 2018, 02:53
-
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Азербайджане
В Геранбойском районе в частном доме произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ.
02 января 2018, 01:27
-
Пять человек получили травмы в Грузии при использовании пиротехники
Троим пострадавшим от взрывов пиротехники в ночь на Новый год потребовалась частичная или полная ампутация пальцев.
-
30 декабря 2017, 15:115
Власти отчитали трех человек за критику сноса домов в Шали
-
30 декабря 2017, 05:502
За теракт в Санкт-Петербурге взяло на себя ответственность ИГ*
-
30 декабря 2017, 02:021
Охрана колонии лишила Ильгара Мамедова возможности знакомиться с письмами Совета Европы
-
29 декабря 2017, 11:061
Андрей Рудомаха связал нападение с экологической деятельностью
-
29 декабря 2017, 09:40
Прогноз по лавиноопасности продлен в СКФО
-
29 декабря 2017, 03:46
Свидетель по делу "орджоникидзевского джамаата" изменил свои показания
-
02 января 2018, 02:53
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Азербайджане
-
02 января 2018, 00:21
Движение по трем трассам ограничено в Грузии
-
01 января 2018, 23:25
Спецназ и военная полиция провели антитеррористические учения на Кубани
-
01 января 2018, 21:54
Массовая вырубка лесов зафиксирована на севере Армении
-
01 января 2018, 20:13
Мотострелки провели антитеррористические учения в Дагестане
-
01 января 2018, 15:05
Два землетрясения произошло на Ставрополье
-
01 января 2018, 12:35
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин
-
01 января 2018, 11:22
Землетрясение произошло близ азербайджанского села
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
07 ноября 2017, 12:33Эльшад Бабаев выбран первым среди равных на втором этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
01 января 2018, 20:59
Минобороны Армении и Карабаха назвали спокойной ситуацию в зоне конфликта
-
01 января 2018, 11:22
Землетрясение произошло близ азербайджанского села
-
03 октября 2017, 12:02
Исмайлова Хадиджа
-
21 декабря 2016, 23:16
Исмайлова Гюнай
-
21 декабря 2016, 22:54
Восканян Альберт Завенович
-
02 ноября 2017, 11:2860 подписей в защиту журналистов
-
30 сентября 2016, 12:52Акт референдума Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики»
-
30 декабря 2017, 08:44Король Иордании отправил в отставку 3 членов своей семьи
-
24 декабря 2017, 11:40Невыплата льгот ветеранам труда, задержка зарплат в Дагестане
-
24 декабря 2017, 11:36Помогите найти сына
-
21 декабря 2017, 23:17Черкесские календари в помощь репатриантам из Сирии
-
21 декабря 2017, 12:52Из РАНХИГС отчислили студентов, заставивших извиняться молодого человека на камеру
-
28 декабря 2017, 10:2680
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
15 ноября 2017, 11:37
Депортация турок-месхетинцев: 73 года без родины
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
25 августа 2017, 04:15
Директор Turan Мехман Алиев: Всё сделано, чтобы парализовать нашу работу
-
01 января 2018, 17:37
Ветер с АпшеронаНаши особые отношения с Ираном 4
-
01 января 2018, 08:42
Ветер с АпшеронаКак начнешь новый год, так и продолжится... ВИДЕО 3
-
31 декабря 2017, 11:01
Ветер с АпшеронаПоздравляю всех (абсолютно и без исключений) с неестественным праздником 29
-
31 декабря 2017, 09:05
Ветер с АпшеронаИранцы гонят клерикалов. 2 видеофильма 37
-
31 декабря 2017, 08:43
Ветер с АпшеронаНашли наши три миллиона. Остальное где - Петрович? 8