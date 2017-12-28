28 декабря 2017, 11:30

Скончалась пострадавшая при взрыве газа в Ингушетии

Пожилая женщина, которая 30 ноября получила травмы и ожоги при взрыве газа в Сунже, умерла в больнице, ее внучка продолжает лечиться в московской клинике, сообщил сегодня источник в экстренных службах.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября в Сунже в двух домах по улице Пионерской произошел взрыв газа, два человека были госпитализированы.

77-летняя женщина, получившая при взрыве ожоги и травмы, умерла в московской клинике, сообщил источник в экстренных службах Ингушетии.

По его словам, вторая пострадавшая - несовершеннолетняя внучка умершей женщины, проходит лечение в одной из клиник Москвы, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

Расследованием причин взрыва занимается спецкомиссия из представителей газовой службы, профсоюзов и страховой компании "Согаз", говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте республиканского управления по обеспечению деятельности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.