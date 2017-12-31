Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения

Январским поздним вечером год назад Айшат Гелалова увидела за окном своего дома в Махачкале огромный столб пламени. Взяв маленьких внуков в охапку, она бросилась к соседям. Через две минуты — взрыв на соседней заправке и дом Айшат разрушен. Она избежала гибели лишь чудом. Сегодня сотни махачкалинцев живут настолько близко к автозаправочным станциям, что двух минут на побег у них может и не быть. А ведь такой взрыв — не единичный. «Кавказский узел» провел расследование и разбирался, кто живет в самой опасной зоне.

Взрыв на заправке в поселке Степной в Махачкале произошел вечером 28 января 2017 года из-за утечки газа. Работник заправки, 26-летний Гаджимурад Магомедов, получил тяжелые ожоги, ему потребовалось длительное лечение. При взрыве одна из цистерн взлетела в воздух и рухнула на дом Гелаловых, а возникший пожар полностью уничтожил располагавшийся рядом дом сына Айшат. Женщина в числе других местных жителей выступала против строительства АЗС по соседству, но многочисленные обращения результата не дали, и заправка появилась прямо у ее дома. Как предполагает Айшат, не без помощи влиятельных чиновников. Компенсации за уничтоженное имущество и два дома семья Гелаловых так и не получила. «Следствие до сих пор не установило виновного в этом происшествии. Я направлял гражданский иск на возмещение ущерба, но дело нам вернули, так как в уголовном деле еще нет обвиняемых», — рассказал «Кавказскому узлу» юрист, представляющий интересы Гелаловых. Приблизительная сумма ущерба — 6 миллионов рублей, но официальной оценки еще нет, так как экспертиза повреждений пока не завершена.

Взрывы на заправках: жертвы, раненые и разрушения С 2014 года в Дагестане произошло девять происшествий на АЗС, три из них — в Махачкале, сообщили «Кавказскому узлу» в Главном управлении МЧС по республике. Травмы получили десятки человек, а материальный ущерб составил более 30 миллионов рублей. По крайней мере два инцидента в Махачкале привели к человеческим жертвам — в августе 2014 года утечка газа и взрыв на заправке «Эксон» у троллейбусного кольца покалечили троих человек и унесли жизнь 50-летнего мужчины, а в сентябре 2015 года 43-летний мужчина получил смертельные ожоги при возгорании АЗС «Белнефть» на шоссе Аэропорта.

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Дело о взрыве на заправке «Эксон» дошло до суда: арендатора АЗС Алила Магомедова обвинили в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте и незаконном предпринимательстве. 27 мая 2015 года суд признал Магомедова виновным, назначил ему два с половиной года условно и применил амнистию, объявленную по случаю 70-летия Победы. Сразу после приговора Магомедова освободили от назначенного наказания, судимость с него была снята. Серьезный взрыв, обративший внимание надзорных органов на опасность газовых заправок, произошел 18 марта 2016 года на улице Туманяна в Кизляре. Различные травмы, в том числе тяжелые, получили 35 человек, а 60 зданий — в том числе две школы и детский сад — оказались повреждены. По сообщению пресс-службы администрации, части автозаправки после взрыва были разбросаны в радиусе 400 метров. Причиной ЧП следствие назвало нарушение правил безопасности. Ущерб власти Кизляра оценили в 18 миллионов рублей. После взрыва в Кизляре прокуратура активно принялась за проверки газозаправочных станций в разных городах Дагестана. В мае ведомство добилось судебного решения о демонтаже самовольно установленного газораздаточного комплекса на улице Орджоникидзе в Махачкале, а к началу июля суды по искам прокуратуры запретили работу девяти АЗС в Кизляре и трех в Казбековском районе. 15 сентября того же года утечка газа привела к пожару на АЗС в Хасавюртовском районе, пострадали три человека. Вскоре после этого прокуратура Хасавюрта обнаружила газовую заправку без лицензии и разрешительных документов рядом со школой — в начале октября ведомство рапортовало о подаче иска с требованием приостановить работу этого объекта. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти декларировали намерение решить проблему — надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу. Актуальные сведения о ходе проверок АЗС в Дагестане 5 декабря озвучил начальник экономического управления республиканского МВД Ражидин Эфендиев на совещании в правительстве. По его информации, более 100 из 300 проверенных заправок работали без лицензий, в связи с чем 194 человека были привлечены к административной ответственности. На совещании Эфендиев заявил, что незаконно построенные АГЗС будут сноситься, однако в пресс-службе МВД по Дагестану корреспонденту «Кавказского узла» не смогли назвать дату начала сноса.

Кадр из видео «Кавказского узла»

Более 70% заправок несут угрозу На учете надзорных органов Главного управления МЧС по Дагестану состоит 728 многотопливных заправок, 529 из которых реализуют сжиженный углеводородный газ. Сотрудники ведомства анализировали состояние этих объектов и пришли к выводу, что большинство из них работает с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Самое распространенное нарушение, выявленное на 521 объекте — несоблюдение противопожарных расстояний относительно ближайших жилых домов и общественных зданий. При этом у 446 заправок резервуары для сжиженного газа имеют объем больше допустимого для населенных пунктов, а необходимые средства пожаротушения и противопожарные сигнализации зачастую отсутствуют. Многотопливные газовые заправки в черте населенных пунктов вызывают у специалистов особое беспокойство, поскольку любое ЧП на таких объектах приводит к тяжким последствиям. Причиной чрезвычайных ситуаций обычно становится использование небезопасного оборудования и действия сотрудников, которых не обучили работе на опасных производственных объектах. Резко увеличивает тяжесть последствий несоблюдение пожарных расстояний — мощный взрыв на заправке, окруженной жилыми домами, неизбежно приведет к разрушениям и человеческим жертвам. Пожары и взрывы на заправках в большинстве случаев вызваны «человеческим фактором», рассказал начальник пожарно-технического судебно-экспертного учреждения по Дагестану капитан внутренней службы Ибрамхалилов. «Как правило, к происшествиям приводит нарушение работниками техники безопасности при эксплуатации оборудования — к примеру, водитель автоцистерны не заземлил цистерну при перекачке топлива в резервуары АЗС или оставил процесс перекачки топлива без присмотра. Воспламенение газовоздушной смеси происходит практически от любого источника зажигания, будь то искра или раскаленные детали выхлопной системы автомобиля, происходит взрыв и пожар. Предугадать последствия таких аварий очень сложно», — сообщил Ибрамхалилов корреспонденту «Кавказского узла».

От взрыва газа не убежать По словам специалиста, «самые страшные взрывы происходят на газовых заправках», так как на бензиновой заправке очаг возгорания можно локализовать быстро, а у людей есть возможность отойти на безопасное расстояние. «А взрыв газа происходит мгновенно, и человеку, оказавшемуся рядом, просто не удается убежать на безопасное расстояние», — добавил эксперт. По словам Ибрамхалилова, радиус разлета осколков цистерны при взрыве измеряется десятками и сотнями метров. «Были случаи, когда осколки цистерны падали на другую заправку в 150 метрах от взорвавшейся АЗС, и повезло, что это не привело к новой трагедии. Кроме того, осколки падали во дворы домов, на сами дома, пробивали крыши и потолки и оказывались в жилых комнатах», — сообщил капитан Ибрамхалилов. Массовое нарушение противопожарных расстояний связано с активной застройкой, заметил эксперт. «В Дагестане многие заправки были построены еще в советское время, тогда соблюдались все нормы и вокруг заправок не было жилых домов. Затем города постепенно начали застраиваться, дома стали располагаться все ближе и ближе к заправкам. В этой ситуации наибольшую угрозу представляют одностенные резервуары для хранения сжиженного газа, которые находятся на поверхности, а не под землей. В таком случае строить общественные и жилые здания ближе чем за 300 метров категорически запрещается», — добавил эксперт. Установленные законом минимальные противопожарные расстояния для АЗС составляют 25 и 100 метров, а для газовой заправки (АГЗС) — 100 и 300 метров.1

Бензоколонка вблизи жилого дома. Фото Григория Шведова для «Кавказского узла»

ВЫ — В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ! Корреспондент «Кавказского узла» в октябре и ноябре 2017 года измерил лазерным дальномером Bosch GLM 40 расстояния от 19 махачкалинских АЗС до ближайших жилых домов и общественных зданий. В большинстве случаев замеры показали грубые нарушения противопожарных расстояний.

АЗС с подземными резервуарами у дома № 49 корпус 1 по проспекту Гамидова. Здание АЗС находится в 9,7 метра от ближайшего дома. Еще 10 метров составляет расстояние между резервуарами с топливом и стеной заправки. АЗС на пересечении улиц Аскерханова и Абубакарова реализует все виды топлива. Расстояние между стенами заправки и 12-этажным домом составило 1,327 метра. Часть окон многоэтажки выходит прямо на заправку. АЗС у дома № 34 по проспекту имама Шамиля огорожена высоким кирпичным забором, но расстояние до ближайшего многоэтажного дома составляет 8,245 метра. АЗС на проспекте Акушинского, 34 расположена вблизи мечети. Расстояние между заправкой и ближайшей постройкой мечети составляет 12,233 метра. АЗС на перекрестке улиц Магомедтагирова и Габиева непосредственно примыкает к дому № 2а по улице Габиева. Здание и АЗС разделяет одна стена, прохода между ними нет. АЗС на улице Автомобилистов расположена рядом со зданием управления Роспотребнадзора. В общей сложности их разделяют 10 метров: 5 метров от стены заправки до забора ведомственного здания, еще 5 метров — от забора до непосредственно здания. АЗС близ дома № 44 по проспекту Насрутдинова отделена от жилого здания гаражами. Ширина гаражей, расположенных сразу за стеной заправки, составляет примерно 6 метров. Расстояние от этих гаражей до стены дома — 13,320 метров. На АЗС у дома № 20 по улице Ирчи Казака реализуется газ и бензин. На этой заправке установлена наружная цистерна с топливом, рядом с ней находится станция техобслуживания автомобилей. Расстояние от цистерны до угла ближайшего пятиэтажного дома — 25,6 метра. АЗС у дома № 10 по улице Ирчи Казака также реализует газовое топливо. Расстояние от заправки до угла ближайшего дома № 14 составляет 24,5 метра. Увидев корреспондентов «Кавказского узла», фотографирующих здание, работники этой АЗС вызвали охранников, которые попытались задержать корреспондентов, заблокировав их автомобиль. Охранники и другие неустановленные лица попытались отобрать у корреспондентов камеру. Только вмешательство полиции позволило прекратить преследование журналистов. Видео недоступно

Вы просматриваете Offline версию статьи, либо произошла ошибка при загрузке Три подряд АЗС у дома № 24 по проспекту имама Шамиля расположены в непосредственной близости от женской консультации № 4. Вход в медучреждение от задней стены заправки отделяют 24,6 метра. Еще одна АЗС на проспекте Акушинского располагается в 23,5 метра от девятиэтажного дома. АСЗ на улице Каммаева имеет наружные цистерны для топлива. В 23 метрах от заправки расположен трехэтажный жилой дом. Другой жилой дом, многоэтажный, находится в 29 метрах от заправки. Расстояние между АЗС на улице Магомедтагирова и школой № 18 составляет 34 метра, между ними располагается двухэтажное здание ресторана.

Бензоколонка вблизи жилого дома. Фото Григория Шведова для «Кавказского узла»

Дома строят рядом с заправками Вина за нарушения не всегда лежит на владельцах автозаправок. Иногда жилое строительство начинается в непосредственной близости от уже существующих АЗС. Так, вплотную к АЗС «Зодчий» на улице Генерала Омарова возводится 14-этажный дом. Расстояния между зданием заправки и домом практически нет. Корреспондент «Кавказского узла» направил запросы о соответствии газовых автозаправочных станций Махачкалы требованиям закона в шесть ведомств, но ответили на них только два — МЧС и прокуратура Дагестана. В МЧС констатировали, что требования пожарной безопасности при строительстве заправок в черте населенных пунктов не выполняются. «Также имеют место многочисленные факты строительства жилых многоэтажных домов и общественных зданий в непосредственной близости от ранее построенных АГЗС, без соблюдения необходимых противопожарных разрывов. Разрешение на строительство АЗС, в том числе установку наземных резервуаров, выдаются органами местного самоуправления Республики Дагестан без учета требований пожарной безопасности», — говорится в ответе МЧС. Вместе с тем в МЧС указали, что автозаправки «являются субъектам малого и среднего предпринимательства», поэтому проверками их деятельности занимается прокуратура. В 2015-2016 годах прокуратура проводила проверки с участием специалистов МЧС — тогда в Дагестане были демонтированы две газовые заправки, а еще девять принудительно прекратили работу, сообщили в ведомстве. Прокуратура в свою очередь указала, что в 2016 и 2017 годах в работе махачкалинских АЗС были выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем нескольких индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности. «Массовый характер носят нарушения, связанные с эксплуатацией АГЗС без регистрации в реестре опасных производственных объектов и без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, с нарушениями противопожарных и санитарных норм», — говорится в ответе прокуратуры на запрос «Кавказского узла». Сотрудники управления архитектуры и градостроительства мэрии Махачкалы отказались дать «Кавказскому узлу» комментарии по вопросу расположения заправок вблизи жилых зданий. Запросы также проигнорировали администрация Махачкалы, управление Роспотребнадзора по Дагестану и Кавказское управление Ростехнадзора. Представителям ведомств нечего сказать докучающим журналистам, но пока у них еще есть время предотвратить новые трагедии. Иначе им придется отвечать уже не только перед пострадавшими, но и, возможно, перед высоким начальством, для которого Махачкала без взрывов в канун выборов президента России — вопрос их личного будущего.