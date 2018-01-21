Человек пострадал при взрыве газа в Каспийске

21 января 2018, 10:15

Житель Каспийска госпитализирован после взрыва газа в частном доме.

По данным МЧС по Дагестану, инцидент произошел в Каспийске вечером 20 января.

“20 января в 23.00 поступила информация о том, что в городе Каспийске в одноэтажном частном доме произошел хлопок газа без последующего горения. В результате взрыва дом частично разрушен. Имеется пострадавший", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС по республике.

В сообщении отмечается, что в ликвидации последствий взрыва участвовали шестеро сотрудников МЧС.