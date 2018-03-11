Жильцам пятиэтажки в Краснодаре разрешено вернуться домой после взрыва газа

11 марта 2018, 08:22

Три из четырех подъездов дома не получили повреждений при взрыве газа, жильцы уцелевших квартир начали возвращаться домой, сообщили власти Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта на пятом этаже жилого дома в Краснодаре произошел взрыв газа, здание частично разрушилось. По данным администрации края, пострадали двое детей и пять взрослых, остальные жильцы были эвакуированы. Для расселения людей при необходимости задействуют гостиничный фонд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома №75 по Славянской улице остались пригодными для проживания после взрыва газа в четвертом подъезде, сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с жильцами дома вечером 10 марта.

По словам главы города, к такому выводу пришли эксперты, которые обследовали конструкции здания после взрыва газа. В четвертом подъезде, по словам Первышова, сегодня, 11 марта, продолжится разбор разрушенных конструкций, но жильцам остальных подъездов ничего не угрожает.

"Эти квартиры пригодны для проживания, поэтому жильцы могут вернуться домой. В этих подъездах будет восстановлено электро- и водоснабжение, а также газоснабжение. Теплоснабжение не отключали, оно по-прежнему в квартирах", — процитировала слова Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Жителям четвертого подъезда, получившего серьезные повреждения, доступ в квартиры закрыт, им предоставят временное проживание в гостинице «Кавказ», говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Информации о количестве вернувшихся в свои квартиры жильцов дома по данным на 8.20 мск на сайте администрации Краснодара нет.