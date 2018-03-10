Число пострадавших при взрыве газа в краснодарской пятиэтажке возросло до семи

10 марта 2018, 16:50

Двое детей и пять взрослых пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Краснодаре, сообщили в администрации края. Власти решают вопрос с расселением жильцов.

Как писал "Кавказский узел", ранее центр медицины катастроф сообщил о госпитализации шести жильцов краснодарской пятиэтажки, частично разрушенной после взрыва газа.

По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей – девяти и 12 лет, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

По данным министерства здравоохранения региона, в пункте временного размещения дежурит бригада скорой помощи и психологи. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва завершены, людей под завалами нет, проинформировали в министерстве.

Власти решают вопрос с расселением людей, при необходимости задействуют гостиничный фонд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, специалисты оценят состояние дома и возможность его восстановления.