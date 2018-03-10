10 марта 2018, 16:50

Число пострадавших при взрыве газа в краснодарской пятиэтажке возросло до семи

Двое детей и пять взрослых пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Краснодаре, сообщили в администрации края. Власти решают вопрос с расселением жильцов.

Как писал "Кавказский узел", ранее центр медицины катастроф сообщил о госпитализации шести жильцов краснодарской пятиэтажки, частично разрушенной после взрыва газа.

По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей – девяти и 12 лет, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

По данным министерства здравоохранения региона, в пункте временного размещения дежурит бригада скорой помощи и психологи. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва завершены, людей под завалами нет, проинформировали в министерстве.

Власти решают вопрос с расселением людей, при необходимости задействуют гостиничный фонд, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, специалисты оценят состояние дома и возможность его восстановления.

Примечание:

"Два жителя Краснодара пострадали при взрыве газа", "Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Батуми", "Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего на АЗС в Нальчике".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 марта 2018, 23:48

10 марта 2018, 23:37

10 марта 2018, 23:16

10 марта 2018, 22:52

10 марта 2018, 22:08

  • Участники митинга в Баку потребовали свободных выборов

    10 тысяч человек приняли участие в митинге против президентских выборов в Азербайджане, сообщили в партии Народного фронта. Досрочные выборы инициированы властями с целью сделать их безальтернативными, заявили участники акции.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты