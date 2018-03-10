10 марта 2018, 12:06

Шесть человек пострадали при взрыве газа в Краснодаре

Наружная стена на пятом этаже жилого дома в Краснодаре рухнула сегодня при взрыве газа. По данным центра медицины катастроф, госпитализированы шесть жильцов.

Взрыв произошел в квартире на верхнем этаже пятиэтажки по Славинской улице.

Пострадал ребенок, со ссылкой на свой источник сообщило РИА "Новости".

"На данный момент госпитализированы шесть пострадавших в результате взрыва бытового газа", - сообщил представитель центра медицины катастроф.

При взрыве обрушилась не только часть стены пятиэтажки, но и железобетонные перекрытия кровли, три балкона, со ссылкой на оперативный штаб, созданный после инцидента, информирует ТАСС.

Источник сообщил, что от взрыва пострадали и соседние квартиры, передает "Интерфакс".

По данным краевого главка МЧС, взрыв произошел около 10.20 мск. Частично повреждены перегородки четвертого и пятого этажей, лестничный марш. Погибших нет, сообщает данные спасателей "Юга".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 января после взрыва газа в частном доме в Сочи попали в больницу двое взрослых и ребенок.

Примечание:

"Два жителя Краснодара пострадали при взрыве газа", "Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Батуми", "Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего на АЗС в Нальчике".

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