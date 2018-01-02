02 января 2018, 22:05
Три человека пострадали при взрыве газа в Сочи
Двое взрослых и один ребенок госпитализированы после взрыва газа в частном доме в Сочи.
По данным МЧС, сообщение о взрыве в частном домовладении, расположенном по в Хостинском районе Сочи, поступило в 13:40 мск.
“Имеются пострадавшие. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС по Краснодарскому краю.
В свою очередь в мэрии Сочи уточнили, что в результате взрыва газа в частном доме пострадали три человека. "Двое взрослых и один ребенок пострадали от хлопка газа в частном домостроении. Все они находятся в больнице", - цитирует представителя мэрии “Интерфакс”.
"Два жителя Краснодара пострадали при взрыве газа", "Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Батуми", "Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего на АЗС в Нальчике".
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